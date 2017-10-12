阿里巴巴市值再超亞馬遜！一度達到4700億美元

（綜合報道）阿里巴巴（NYSE：BABA）股價漲逾1%，市值超過4700億美元，超越亞馬遜。這是兩年多來阿裏市值首次超越亞馬遜。

2017年以來，亞馬遜和阿裏的股價表現都不錯。進入9月，兩家公司的市值就在“你追我趕”，特別是在9月22日，亞馬遜的市值為4588億美元，阿裏的市值為4506億美元，雙方的差距不到90億美元。

自從在美國上市以後，阿裏就被國外投資者視為中國版亞馬遜，國外媒體也喜歡把阿裏和亞馬遜放在一起比較。對此，阿里巴巴董事局主席馬雲從不避諱討論競爭對手，他曾評論亞馬遜是“一家成功的、值得尊重的電商公司”，但他一直向海外投資者強調，阿里巴巴不只是電商公司。

“阿里巴巴是為中小企業賦能，電子商務基礎設施的建設者。”馬雲在最近接受彭博社的採訪中稱，“我們的工作是鼓勵更多公司成為亞馬遜，我們期待看到他們成功，這樣我們的員工就會相信：電子商務走得下去。所以我花很少的時間研究我們怎麼和亞馬遜競爭，而是研究我們能從亞馬遜上學到什麼。為小企業賦能，才是網際網路行業最好的事情。”

實際上，不管是亞馬遜還是阿里巴巴，兩者的業務都早已超越了電商的範疇。除了電商，雙方最重要業務就是雲計算，亞馬遜AWS是全球最大的雲計算廠商，而阿裏雲則在中國市場佔據龍頭地位。雲計算的收入都佔據各自公司的很大比重。相比于亞馬遜，阿里巴巴的支付業務更具想像空間。此外阿裏還有電影、音樂等數字娛樂業務的佈局。

在全球化方面，阿里巴巴CEO張勇此前接受澎湃新聞採訪時更直白表示：“很多人問我，阿裏全球化跟亞馬遜最終難免一戰，我説怎麼難免一戰，我們已經打上了。”

張勇表示，亞馬遜的全球化策略是典型的美軍打法，有一張圖紙，先準備好，如果開拓一個新的國家市場，會深思熟慮地看要不要進入。如果下定決心，亞馬遜接著就會造倉庫、建供應鏈、會員體系，依靠這套方法成功拿下了德國、英國等很多市場。“我們肯定是另外一個路數。亞馬遜成功的地方，都沒有一個融合了當地文化和西方技術的公司去跟它進行足夠體量的對抗。每個市場都有每個市場不一樣的打法。”張勇説。

這並非阿里巴巴市值第一次超越亞馬遜。

實際上，阿里巴巴在美國2014年上市當天的市值就超越了亞馬遜。亞馬遜當時則經歷Fire手機慘敗和連續兩個季度鉅額虧損，投資人拋售股票。2014年9月阿里巴巴在美國上市時，市值超過2300億美元，而亞馬遜當時的市值在1500億美元左右。

但沒過一年，兩家公司的市值呈現出截然相反的走勢。2015年亞馬遜首次公佈雲計算業績後，再次成功説服投資人放棄短期收益。2015年，阿里巴巴則經歷另外一種質疑，包括工商總局對假貨的質疑，以及投資人擔心電商業務的增長勢頭能否持續強勁，因為雙11購物節屢創新高的背後，它的收入和利潤卻沒有同等增長。

截至當地時間10月10日12時發稿，阿裏市值又被亞馬遜反超。阿裏股價報183.24美元，漲0.63%，市值4634.14美元。亞馬遜股價報981.21美元，跌0.99%，市值4690.18美元。

目前阿裏和亞馬遜都是全球市值排名前十的公司。全球4000億美元市值以上的公司屈指可數：蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、Facebook和巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司，再加上今年新進入該行列的阿里巴巴和騰訊。