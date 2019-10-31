關注11月5日投票日兩項惠於民生的議題

（本報綜述）今年11月的特別選舉將於下月5日舉行，未寄出選票的人士已錯過了安全郵寄期，欲投票最好在當日下午8時前，親自將選票投到位於各地點的選票收集箱內。

本次選舉沒有大議題，但有兩項惠及民眾，又不會因此而加稅的提案，值得民眾關注並投贊成票。 分別是關於自然生態的26-203提案，和事關下一代教育成長的26-207提案。

26-207提案主題是保護水質、魚類、野生動植物棲息地，和自然地區。在過去近25年的時間，選民投票批准發行債券用於保護本地的公園與自然生態環境。如今，在波特蘭超過17,000英畝的公園，步道和自然區受到有效保護，但是上次債券有效期已近尾聲。為了繼續能湊集資金保護本地區自然生態，11月舉行的特別選舉將再次就26-207提案進行投票表決。

如果26-207提案再次獲通過：

75億美元的一般義務債券被授權，以繼續進行區域計劃，以保護和改善當地河流和溪流的水質，並幫助鮭魚和其他本地魚類。

保護威拉米特河(Willamette)，圖拉丁河(Tualatin)和克拉克馬斯河(Clackamas)，野生動植物棲息地和自然地區等當地河流的上游水源。恢復濕地以控制洪水。

資助當地的水質，野生動植物棲息地，步道和公園維護項目以及大型社區自然通道項目。

湊集基金保護和維繫人與自然的紐帶。

維護本地公園，包括Oxbow和Blue Lake，並使這些公園和自然區域更安全，更方便使用，尤其是對低收入家庭和有色人種的社區。

贊成方認為，自然生態，人人有責。在過去，公園和空地提案已經在本地區建立了一個“自然生態，人人有份”的環境，保護我們的水質和那些本地區特有的景觀，同時也改善了一些被忽略的社區對戶外設施的使用途徑。他們呼籲：繼續在整個地區繼續維護土地和水源；讓“週邊自然化”資金可直接就近投放在社區中需要保護和改善的公園和自然生態；讓人人都有平等機會使用改善的公園和自然區。

第二個同樣需要選民投票表決的是提案是26-207提案。

26-207提案主題是繼續徵稅以維持教師職位和課室規模。目前有關此項目的地方稅已於2014年獲選民批准，已在過去5年內為學校提供資金。重新徵收的稅在第一年將提供約9,990萬美元。在過去的五年中，該稅收每年平均資助825個教學職位，並且如果獲得批准，預計新的稅收將在未來五年內繼續保持這等教職位。

如果26-207提案再次獲得通過：

在2020- 2021年，這項稅收估計將產生9,990萬美元; 2021-2022年為1.039億美元； 2022-2023年為1.081億美元; 2023-2024年為1.124億美元； 2024-2025年為1.119億美元。

支持全面的教育，包括職業和技術課程，以及面向所有學生的強化和選修課。

幫助維持班級人數。

為陷入困境的學生提供支持，例如閱讀專家。

贊成方認為，對 26-207提案投贊成票將延續現有的波特蘭公立學校教師徵稅，並為該地區的800多名教師提供資金，幫助社區中的兒童。雖然聯邦、州和地方政府均有教育撥款，但這些撥款仍然不足夠為波特蘭校區的學生提供服務，目前的徵稅能為約三分之一的教職崗位提供資金！

值得一提的是， 以上兩個提案均不會增加市民的稅務負擔，只是將一個已經到期的稅項延續。

以下是本報為大家節選的24小時投票站：

A-Boy Supply – 7365 SW Barbur Blvd., Portland

Central圖書館 – 801 SW 10th Ave., Portland

Goodwill商店- 3134 North Lombard St., Portland

Gresham圖書館 – 385 NW Miller Ave, Gresham)

McDonald’s餐廳- 2010 NE Cesar Chavez Blvd., Portland

Midland圖書館 – 805 SE 122nd Ave., Portland

縣政府投票總辦公室 – 1040 SE Morrison St., Portland

Parkrose社區 – 4390 NE 102nd Ave., Portland

先鋒法院廣場 – 700 block of SW Broadway

Regal Cinemas影劇院 / M & M洗車場 – SE Division St & SE 165th Ave., Portland

另外，麥魯瑪縣其他的圖書館都有官方提供的投票箱，包括Hollywood、Holgate和Woodstock圖書館等。選民可結合自己的居住地和工作時間選擇最方便的投票站投票。