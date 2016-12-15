關注道路安全團體不滿Division 街再有行人被撞　舉行示威

（本報訊）翡翠區內的一段Divison 街，一直是全城交通意外最多的街段，在上周三，在相隔兩小時內，分別在156街和87街，發生有路人被車撞致身亡的意外。一班推動自行車和行人安全的團體上周六在Division 街舉行示威，抗議政府做得太少和太慢，未能保障行人的安全。

翡翠區成立以來，從未間斷的與運輸部門商討，迫切的要求政府在區內增加行人安全設施，雖然已增添了行人過馬路的燈號和斑馬線，仍未能有效地增加路人的安全。

周三的不幸事件發生後，波特蘭市長和市議員們紛紛來電翡翠區查問，並表示會盡快採取增加路人安全的措施。

上周六下午，一個關注道路安全的自行車團體BikeLoudPDX發起在這一段Division 街示威，當日約有30名示威者出現，他們手舉標語，寫著「20咪已是太快」、「Division 街不容再有傷亡」「我們的街道正在殺死我們」．．．等等，希望能喚醒大家的關注，駕車人士要慢駛，注意路人的安全。示威者又用乾草堆封了Division 街兩旁的行車線，顯示要解決問題，可以好簡單，將較闊，有五條行車線的Division 街改成三線，就能減低路人意外的發生。

波特蘭運輸局表示，他們一直在關注Division 街的交通安全問題，並已積極地改善目前的情況。該部門已準備在一月份在區內安裝超速攝錄機，監察駕車人士的車速，並要求州運輸局下調路段的限速，同時亦與翡翠區合作，教導駕車人士和行人有關道路安全的重要性。對於將Division 街由五線改為三線，波特蘭運輸局發言人表示，他們未有這打算，但不排除有這可能性，因為這改動牽涉很大。

關注這區道路安全的人士表示，政府的行動實在太慢了，再要賠上多少條生命才能換來更安全的環境呢？

由於本區是新移民的集中地，不少新移民每天都在區內行走，上班或是購物，翡翠區一直在要求政府能設有不同語言，包括中文的交通指示牌；和加設街燈，增加入夜後Division 街的光線，讓駕車人士都能清楚看到路面的情況，減低意外發生的可能性，確保行人的安全。

另外，華人社區有不少關心事件的人士均指出，經常看到華人，特別是長者們不顧安全，隨便衝過馬路。這些驚險情況經常可在老人公寓外的一段Powell 街上看得到。長者行動不夠敏捷，應要特別留意安全，不要貪一時的方便，隨便衝出馬路，這樣很容易會釀成交通意外的，到時就後悔莫及了。最好還是多走幾步，當做運動，走到有安全設施的地點才過馬路，確保自身的安全。