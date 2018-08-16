開學啦！家長為子女選購文具要小心 多款開學用品驗出含有害化學物

（綜合報導）一關注消費者權益的組織，值學校快開學，家長們忙於為子女選購文具之際，抽查在市面上發售的文具，結果發現有蠟筆、白板筆以至文件夾，均含有害化學成份。為子女安全著想，家長們應留意！

美國公共利益研究組織（PIRG）經檢測後發現，兒童玩具品牌Playskool蠟筆含有毒化學物質石棉。這種蠟筆可在Dollar Tree（一元店）、亞馬遜、eBay等渠道購得。目前，該組織要求相關零售商停售該產品。

PIRG在一元店抽驗了六款兒童蠟筆，發現Playskool蠟筆中一隻綠色蠟筆，驗出有透閃石成份，這是有毒石棉的一種，被人體吸入後可導致肺癌、間皮瘤等疾病。

在所有送檢的學校用品中，除了在Playskool蠟筆中發現石棉外，還發現了以下有毒產品：兩款購自亞馬遜網站的白板，則驗出含有可能會影響肝腎、生殖系統功能的苯系物，其中一款由The Board Dudes 所生產的白板更含可致癌的苯。一款在Dollar Tree 發售的文件夾被測出含有鄰苯二甲酸鹽，人體接觸過多此化學物質將導致不孕、畸胎或是過動兒；兩款馬克筆被檢出含有超量的化學物質苯，可能導致白血病或傷腎、肝及免疫系統。

該組織負責人Kara Cook-schultz表示，沒有理由讓兒童使用含致癌物質的蠟筆。兒童有時會咬玩具，建議家長避開含石棉成分的產品。