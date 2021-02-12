長者接種疫苗　以下兩個預約機會



俄勒岡會議中心和波特蘭國際機場兩個大型接種疫苗場地正式開始為長者預約接種疫苗。

俄勒岡會議中心接種場

11日開始接受4,500個預約名額，適用於80歲以上長者和在1a組別人群（醫護人員、老師等），下星期一（15日），將另有5,500個預約名額給予75歲及以上長者。

預約：https://covidvaccine.oregon.gov/。

在天氣影響下，這場地可能會遲開早收，如天氣極差則會關門，請留意。

波特蘭國際機場接種場

12日開放預約，有2,550個名額。

預約：https://www.ohsu.edu/health/covid-19-vaccines-information-and-appointments

接受以下人士預約：

－需要照顧別人的人士，包括受薪和非受薪者，需照顧體弱的兒童或成年人

－照顧正接受到家護理服務的患病或殘疾人士

－合符年齡要求的行動不便人士

另外，OHSU 俄勒岡醫科學院的三個疫苗接種診所，包括：在該學院內，Hillsboro Stadium和機場，都因天氣關係，將在13到14日關閉，預約在這兩天預約接種疫苗的人士將會接獲通知如何重新約時間。

至於在俄勒岡會議中心在預約，如因天氣需要取消預約，該中心將提供重約協助。

早前有消息指，多家藥房將會提供接種疫苗服務，州衛生局表示，已有過萬劑疫苗分派到本州的Albertson, Safeway和 Costco。Safeway 今天起已開始為市民接種，市民可到他們的網頁預約；Costco 的疫苗服務將由下星期一開始。只有合資格的人士才可預約。

根據州衛生局的時間表，8日開始會分4期為本州65歲以上長者接種疫苗。首批是80歲及以上的長者；下星期一（15日）開始是75歲及以上人士；再下星期一（22日）起會是70歲及以上人士；65歲及以上人士將排在3月1日。衛生局人員呼籲只有是合資格的人士才登記，希望長者能忍耐一下。因為能否如期安排長者接種疫苗，要視乎聯邦政府給本州的供應量。