長盛海鮮市場　全新管理　顧客至上　服務誠懇　 雜貨海鮮　應有盡有　迎接雞年　供應新鮮鵝及多款年貨

（本報訊）位於Powell 92 街的小商場內的「長盛海鮮市場」，現已開業，新東主黃先生將原來的店舖重新裝修，在他全新的主理下，「長盛海鮮市場」成為中式食品的一站式市場，而最重要的是，顧客至上的「長盛」向顧客們提供了親切誠懇的服務。

全新裝修的「長盛海鮮市場」提供了一個寬敞舒適的購物環境，設備先進。店內的商品齊全，種類涵蓋蔬菜、水果、肉類、冰鮮魚肉、游水海鮮、各類雜貨，更有各類優質的參茸、海味和藥材，如此齊備的貨式，可以說是本地一個全新的一站式華人雜貨食品貨場，對華人顧客來說，實在提供了不少的方便。

「長盛海鮮市場」內分開有四時蔬菜部門，擺放著最新鮮的中外菜蔬、水果。而市場的另一端為冷藏食品部，各類冷凍食品，分門別類，排列整齊，放在冷凍櫃內，任君選擇。另一面為海鮮部門，有各類生猛游水海鮮、龍蝦、大蟹等的大海鮮缸，此外並有各種急凍海鮮，供客人選購。另外，「長盛海鮮市場」亦設有高級藥材櫃台，備多種優質參茸、海味和藥材，隨時讓客人精挑細選。

「長盛海鮮市場」的新東主黃先生特別注重對顧客的服務，店內所有職員均持親切誠懇的服務態度，務求讓在此購物的顧客有賓至如歸的體驗。

「長盛海鮮市場」所在的商場位於旺盛的Powell 街夾92街口，非常近205公路口，而且車位充足，極為方便。

「長盛海鮮市場」天天營業，時間由早上九時至晚上八時，地址：9191 SE Powell Blvd., Portland OR，電話：503-928-9388。

、優質服務，給顧客舒適的另一種購物選擇。