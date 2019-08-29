錯過了？今個周六翡翠區夜市最後一晚PCC見

翡翠區夜市首晚落幕

豐富美食 精彩節目 吸引遊人

錯過了？今個周六最後一晚PCC見

（本報訊）一年一度的翡翠區夜市首晚已於上周六舉行過，當日在五時開園已有不少觀眾如貫入場。兩個舞台精彩的節目都吸引了觀眾們駐足欣賞，圍繞校園的多個攤位更是各式期式，最受歡迎的當然是吃的。

當日，光是吃的攤位已有出售不同國家民族的美食，任君選擇，包括有中式、泰式、緬甸、印度、菲律賓、意大利、新式的混搭菜式….等等，還有在炎夏不能少的冰棒、刨冰、波霸飲料、墨西哥飲料等等。

舞台上的演出先由白蓮醒獅上演令觀眾驚心動魄的樁上舞獅打響頭炮，民族舞蹈則分別有柬埔寨、日本等。本地著名的印度舞DJ在邊跳邊教，引導觀眾們手舞足蹈的一同動起來。來自波特蘭中文學校的扯玲隊表演精彩，最後由本地區有名的華裔歌手Rachel Wong 獻唱。

大會亦為孩子們設有獎遊戲、畫臉等，歡樂笑聲充滿了整個波特蘭社區大學的校舍。

今個周六，第二晚，亦是今年的最後一晚，將於同樣時間（下午五時）在同一地點舉行。今次的演出更精彩，包括有李氏龍獅隊、波特蘭文藝中心的武術隊和舞蹈隊、墨西哥的土風舞、夏威夷舞、印尼等民族舞，及非常特別的街舞表演等。

在夏日的戶外，喝一杯令人透心涼的啤酒，實在是樂事，大會在美食園附近設有啤酒園，遊人可坐在其中邊吃邊看邊欣賞節目。

主辦單位翡翠區委員會，希望夜市能為這區帶來好的經濟效益，並且讓廣大市民更加認識82街一帶，令本地區的商號受惠。

上周未能到場的，今個周六就不能錯過啦！