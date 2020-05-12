錯收1,200元紓困金不退會有大麻煩



根據聯邦國稅局5月6日發佈的新指南，決定向那些不符合領取紓困金資格的人士追討已領取的款項，包括已故者和無社安號的無證移民等。

截止5月7日全美仍有數百萬人尚未領到紓困金，但有一些不符合資格者則已經拿到了。報導指，不符合資格的華人心存僥倖，認為錯寄給自己的1,200元理所當然屬於自己的。有法律界人士指出，若想申請綠卡或未來想入籍，最好別拿不屬於自己的紓困金。

國稅局在新指南中再次強調非美國居民的外國人Nonresident aliens和無證移民Undocumented immigrants都沒有資格獲得紓困金，同時已離世的人亦沒有資格獲得紓困金。如收款人是聯合報稅人，而其中一人在收到支票時仍在世，那就可以只退還死者的$1200紓困金。國稅局希望上述人士如收到1,200元紓困金的，希望能儘快退還。

針對沒有資格收取紓困金並需要儘快退還的人，如果還未存進帳戶可以在支票背面寫上“VOID”，並註明拒收原因，然後郵寄到當地的IRS（國稅局）。如果已經存進帳戶，需要用個人的支票寫上“2020EIP”，再填寫自己的SSN或ITIN，標明退款原因，再寄到當地的IRS。