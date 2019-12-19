金鼠迎春 波特蘭新聞新春活動大年初一與大家同慶新春

務必預留日子 1月25日上午10時到下午5時

俄勒岡會議中心展廳E舉行

尚有少量攤位 歡迎商家參加

（本報訊）由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心舉辦一年一度的新春慶祝會，將於2020年1月25日舉行，當日適逢大年初一日，波特蘭新聞將匯聚多個社區團體，將以全民同慶的宗旨，透過即場的各項活動和文化演出，一起慶祝鼠年的到臨。

每年的年宵會，在慶祝春節的同時，推廣中華文化是主要的宗旨，來自社區多個團體和學校均會派出會員到來參加，每年看到華人的下一代展示對中國文化的學習成果，相信不少華人都驚訝他們的努力。乘著外國人對中國文化愈來愈嚮往的時代，波特蘭市有不少學校均有教授中文語文和文化，看著那些美國的小朋友說國語，跳中國舞，實在令不少華人大開眼界。

本地的中文學校均在場，為觀眾們提供富有文化特式的手工活動。幸運抽獎、派紅包等，都是好意頭，不能缺的項目。

與往年一樣，商家的展攤是少不了，現時還有少量攤位，有興趣向社區人士拜年並推廣業務的，歡迎撥電503-380-8788查詢。

有關更詳細的活動內容，敬請留意本報的報導！

2020年「鼠年年宵會」：

日期：2020年1月25日（星期六）

時間：上午10時至下午5時

地點：俄勒岡會議中心（777 NE Martin Luther King）

門票：每位$10（大小同價，3歲以下免費入場）

購票： www.ticketswest.com , 或即場購票

預售門票每位$7，在威捷中心發售（8733 SE Division, 黃上皇旁）