金豬報喜賀新歲 輕歌曼舞慶佳節

砵崙協勝公會春宴聯歡會熱烈喜慶

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙協勝公會二零一九慶新春聯歡晚會，於3月9日晚在黃上皇海鮮酒家隆重舉行。

美洲協勝公會總理黃有為、元老陳日出、元老陳煥湘，金門協勝總公會、舍路協勝公會等多位外埠協勝公會首領、代表，以及本埠多間僑團元老、主席、代表，各界嘉賓三百餘人出席，場面氣氛喜慶熱烈。

晚七時許，主持人YOYO女士宣佈二零一九慶新春聯歡晚會正式開始。傳統的鳴放爆竹之後，白蓮醒獅團瑞獅在鏗鏘的鑼鼓聲中起舞助慶，向各界來賓拜年。

美洲協勝公會總理黃有為首先致賀詞，他盛讚砵崙協勝公會為發展本地會務工作所做出的貢獻。表示砵崙協勝公會人才濟濟，相信在眾多新老朋友們的熱情支持下，砵崙協勝公會將繼續與本地各僑團、各界僑胞一道齊心協力，為僑社的安定與繁榮繼續共同努力。

砵崙協勝公會主席區子能在致歡迎詞時，感謝各僑團首領及各界嘉賓的光臨，感謝各僑團多年以來對協勝公會各項工作的大力支持，並代表砵崙協勝公會與恭祝各位恭賀新春。區子能表示，砵崙協勝公會已經有163年的歷史，經過歷代先賢艱苦卓絕的奮鬥才取得了今天的成就。他希望各位同仁再接再厲，繼續發揚協勝的忠義精神，團結各僑社共創華裔社區美好的未來。

中國聯誼會顧問黎觀城先生在致賀詞時，盛讚歷史悠久的砵崙協勝公會為本地僑務發展所做出的貢獻。他向來賓們介紹了正在籌備參加下屆美國總統競選的華裔參選人楊安澤，呼籲各界僑胞熱心關注並給予大力支持。

隨後，晚會主持人向大家介紹到場的各位僑領，主席馬光明致答謝詞。

聯歡晚會上進行了豐富多彩的幸運抽獎活動。永遠名譽顧問陳仕力代表砵崙協勝公會，向砵崙粵劇文化藝術中心捐贈五百美元予以支持。

知名歌手甄會韶、Jenny Hu、Kitty，以及嘉賓陳笑芳、陳仕力等，為來賓們演唱了多首經典金曲，贏得了來賓們的陣陣掌聲，聯歡晚會始終洋溢著溫馨喜慶的節日氣氛。

當天中午，砵崙協勝公會為重新裝修的會所舉行了隆重的開幕典禮及傳統的祭拜儀式。美洲協勝公會總理黃有為、外埠協勝公會首領，與砵崙協勝公會顧問、主席等嘉賓共同進行剪綵，白蓮醒獅團舞獅助慶，各界來賓百餘名出席恭賀。