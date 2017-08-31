野火煙霧和炎熱的天氣導致波特蘭空氣質量下降

（綜合報道）當很多德克薩斯人都在應對龍捲風和持續降雨的問題時，在8月的最後一周，波特蘭的居民還處在持續的高溫中。

美國國家氣象局波特蘭辦公室官員於本週一發佈了一份高溫預警，并稱部分地區的氣溫預計會超過100度。

從上個週末一直持續到本週一的高溫讓在俄勒岡州的許多地區，一些熱量咨詢工作一直持續到晚上八點，這給原本就有些健康狀況的人們帶來了一些額外的問題。

除了炎熱的天氣，北加州和俄勒岡南部的森林大火造成的煙霧也給波特蘭地區的空氣質量和可見度造成了一定的影響。

空氣檢測局的專家們預計，在未來幾日，這持續的煙霧將會在維拉米特山谷中持續存在。專家還表示，大部分的山谷會有一個適中的空氣質量，但這空氣質量會隨著氣溫的升高而發生變化。

本週，從Sherwood到溫哥華地區的空氣質量是非常不利於健康的。很多煙霧都來來自於Chetco酒吧的大火，此大火導致附近十萬八千英畝的土地被燒毀。

根據氣象預報顯示，波特蘭的氣溫儘管週二會下降10度左右，可週末還會被高溫所影響。這也給空氣質量造成了一定的影響。因此，氣象部門提醒有呼吸問題的敏感人群，例如老人和兒童盡量待在室內。

同時，氣象局提醒各位市民要飲用大量的水，盡量避免在下午大太陽下進行戶外運動，做好防曬工作，並且不要將孩子和寵物留在車內。