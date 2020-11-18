醫院床位告急 有可能要建方艙醫院
（本報綜述）本州的醫院床位告急，隨著新增確診病例未能停下來，州長表示，情況再沒改善，在西林市大空地上建方艙醫院的方案也會在考慮之列。
上星期本州連續三天的千多宗新增確診病例，令到急症室求診的病人暴增，他們有些只有輕微病徵，但不有少卻是病情嚴重，醫生們已接應不暇。俄勒岡醫科大學醫院（山頂醫院）上周已表示，該院的床位幾乎已用盡，而醫生護士人手亦嚴重不足。
醫生指，目前於有心臟病人入院或是新冠病人，都不可能在最快的請況下得到深切治療的服務，而醫生們最擔心的是他們要在病人中作出困難的選擇：誰可獲得最好的照顧。
在回覆電視台記者詢問有關由緊急管理局和州衛生局設立的方艙醫院的可能性時，州長辦公室發言人博伊爾指出，就如疫情剛開始時，在西林建立這時醫院一樣的應急計劃，讓衛生局和地區醫院合作，共享本州的可用資源。
博伊爾說：“我們需要盡最大可能減慢傳播速度，以保存醫院的床位。”並指出相信這是最好的做法。
衛生官員表示，本地的醫院將在幾周內出現不堪重負的情況，這就是為什麼他們要求所有人要認真對待今次凍結令的原因。
醫科大學首席醫學官愛德華玆博士指出，重要的是，目前在重症監護病房的是兩三個星期前，當病例還是較少時的病人；至於近一星期暴增的病例，醫院現正為這大量的患者做好準備。
醫科大學目前的加護病床已有89%住滿，其他病床亦已達到93%滿。醫院還需找來足夠的工作人員來照顧所有人，而且在大流行9個月後，醫護人員已經精疲力盡。
愛德華玆博士亦指，如果醫院擠滿了新冠患者，這也意味著醫生不能為病人進行手術和病人亦不能得到所需的護理。因此我們大家都需要盡我們所能，以防止這種情況的發生。
愛德華茲博士說，他們非常擔心，從現在起的四個星期內，事態將變得更嚴重。 因此，他呼籲所有人認真考慮這一次凍結令的重要性，也考慮我們的醫護人員。
今天（17日），俄勒岡州有935宗新增確診病例，13例死亡。目前全州總確診病例有58,570宗，死亡人數為778。
在今天有最多新增確診的縣城中有麥魯瑪縣208宗，馬里恩縣151宗，華盛頓縣88宗，卡加瑪士縣85宗。