醫療價格透明化 2019起全美醫院須在網上公佈價目表

（本報綜述）從1月1日起，聯邦新法規定，全美的醫院必須在網上公佈提供的所有醫療服務的詳細價目表。

目前《可負擔健保法》要求醫院公佈公開價目表，但新法對此進行了更進一步的規定。2019年開始，醫院必須將價目表公佈在網上，而且須是可供民衆下載的版本，而所有價格也必須每年更新。

除了醫院，新法的規定同樣適用于康復機構、精神病醫院、以及應急醫院等。

聯邦醫療保險和補助服務中心主任維爾瑪表示，新法是使醫療價格透明化的開端。不過也有人擔心，醫院公佈的價格，未必與民衆各自的醫療保險公司提供的價格一緻，因此價格上網後反倒可能引起困惑。

此外，一些非盈利性質的醫院會根據病患的收入來計算費用，前往此類醫院看病的民衆最後收到的賬單，往往得到了折扣後甚至免費的價格。非盈利醫療業者認爲將這類統一價目表上網並無太大意義，甚至擔心病患會因爲在看到網上價格後望而卻步，放棄需要的治療。

不過對於這些擔憂聯邦醫療保險和補助服務中心回應稱，醫院仍然可以將這些也告訴公衆和病患，讓他們得到全方位的資訊。

上個月，聯邦醫療保險和補助服務中心剛剛推出一系列計劃，提議要求製藥公司在電視廣告中，公佈聯邦醫療保險和醫療補助中提供的藥品價格。衛生部表示，此舉是爲了刺激制藥公司停止擡價，逐漸降低其藥物價格。