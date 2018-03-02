醒獅獻瑞 紅包賀歲 幸運抽獎 卡拉OK 台灣鄉友會春節聯歡晚會暨四十週年慶場面熱烈

（本報記者俄廣才攝影報導）波特蘭台灣鄉友會二零一八迎新春聯歡晚會暨建會四十週年慶祝活動，於2月24日晚在紅茶館酒家舉行。

駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳福永與夫人，以及本地中西各界嘉賓近三百人出席，場面熱烈。開幕式上，李氏青年龍師團的舞獅表演，為晚會帶來新春佳節熱烈喜慶的氣氛。

台灣鄉友會會長丘育燕女士首先致歡迎詞，她感謝專程從西雅圖前來的陳福永主任與夫人，以及本地各界來賓的光臨。丘會長表示，非常感謝與各位鄉友親朋及嘉賓歡聚一堂歡度新春佳節，共同慶祝台灣鄉友會成立四十週年。

丘會長感謝歷屆會長及理事會成員以及義工們，四十年來為鄉友會的發展所做出的貢獻，感謝他們「前人種樹，給我們後人乘涼」。她特別邀請歷屆會長出席了當天的晚會，共同歡度佳節。丘會長還呼籲年輕的一代加入理事會，承擔起傳承與發展會務的重任。

為了表彰前任主席李哲元多年以來所做出的努力，丘育燕會長代表台灣鄉友會向他贈送了紀念品。

駐西雅圖經濟文化辦事處陳敏永主任在致辭時，首先代表台灣僑務委員會，向台灣鄉友會以及波特蘭僑胞恭賀新年。陳主任感謝波特蘭僑界長期以來對西雅圖辦事處的支持與協作，同時祝賀台灣鄉友會建會四十週年。希望在丘主席與理事會成員的共同努力下，會務蒸蒸日上。

聯歡晚會上，丘育燕主席為八十歲以上長者以及五歲以下兒童派發了賀歲紅包。並且進行了獎品，以及一百元獎、五百元大獎，及千元現金特別幸運大獎的抽獎活動。

駐西雅圖經濟文化辦事處也為晚會提供了主任獎、處長獎等多個獎項。

波特蘭中文學校學生進行了精彩的扯鈴表演，多位來賓在卡拉OK活動中一展歌喉，贏得了全場來賓們陣陣熱烈地掌聲與喝彩聲。

台北駐西雅圖經濟文化辦事處，以及本地多家商企及個人為本屆聯歡會提供了友情贊助。台灣鄉友會前主席黃興泰與夫人黃采秀伉儷，為聯歡晚會幸運抽獎活動提供了現金贊助。