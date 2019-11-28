配上網功能的新款汽車存在被黑客攻擊的風險

（本報綜述）有不少人聽過黑客會攻擊你的手機或電腦，但如果還包括汽車在內，你的想法又如何。

想像一下有這樣一個場景，高速路上，你在以每小時60英里的速度駕駛，你的汽車突然被剎住，造成連環相撞事故，導致數十人受傷。再想像一下，你和這起事故完全無關，因為你的車是被黑客控制了。

一個消費者監察組織的主席Jamie 表示，汽車的保安仍不及我們的手機。

Jamie 指出，他們的組織花了多個月的時間與一班從事汽車技術和工程的人員研究，他們都關心那些配有上網功能的新款汽車。

危險的地方是，黑客能透過戶聯網隨時入侵，徹底奪走了司機對汽車的控制。

未來的最大恐懼是：隨着汽車越來越電腦化——即全自動化，變成了帶輪的電腦，替你開車——它們就會越來越易受攻擊。然而安全專家和黑客所展示的，並不是未來將發生的事情。研究者已能黑進了一輛豐田普銳斯(Prius)和一輛福特的翼虎(Escape)，這兩種混合動力汽車都已經上路行駛。

這樣看來，對於那些甚至都不願使用巡航定速功能的人來說，能被黑客侵入的汽車顯然是種自討苦吃的進步。因為你要買新車，你可能買一款沒有最新裝置，能上網的汽車嗎？根據報告，目前在美國的十大汽車品牌中，已開始出售可接上互聯網的汽車。