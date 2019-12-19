都會局推整合稅項來資助62.5億元運輸項目

（本報綜述）都會局（Metro）在上周提出，希望能透過向麥魯瑪縣、華盛頓縣和卡加瑪士縣的居民徵稅，在未來20年集資62.5億元，來支付多項重大的運輸工程。

區域政府發布了一份來自波特蘭顧問公司ECONorthwest的報告，詳細介紹了2020年收入選擇的可能性，因為都會局計劃在11月要求選民進行投票通過徵稅來資助運輸項目。 都會局還發布了一項對1000名選民進行的調查的民意測驗數據，表明他們願意支付的費用以及他們對潛在稅費的看法。

都會局的政府事務總監Andy Shaw在上周三介紹了財務上的選擇和民意調查結果。這一區域政府的行動小組由選任官員，商業領袖和非營利組織倡導者組成，負責制定擬議的債券措施，並在這會議中首次看到有關財務方案的詳細信息。他們將負責批出最終的運輸項目和融資方案，預計將在1月底前縮小方案的討論範圍。都會局將在5月或6月前完成投票，並於明年11月提交選民投票。

Shaw 表示，小組將考慮不同稅項，範圍從56美元的車輛登記費到薪金稅再到所得稅等。

根據分析，0.21%的薪金稅每年將可籌集1億美元。 0.2%的個人所得稅也會得到相差無幾的數字。都會局還正在考慮按居民的收入水平來徵稅，即向較富裕的居民收取更高的稅錢。

同時，都會局亦正在研究一項商業所得稅，這將與波特蘭市和麥魯瑪縣的不一樣。他們估計0.8％的稅將籌集1億美元。

至於曾在都會局考慮行列中的銷售稅或額外的地稅均未能獲得廣泛的支持，也沒有任何一個資金來源獲得一致的贊同。

根據FM3 Research公司進行的民意調查顯示，將車輛登記費，所得稅和薪金稅相結合的選擇，有最多的支持。

Shaw表示，調查結果是正面的，而贊同徵稅的被訪者多表示希望見到輕鐵能擴大服務範圍、有巴士快線服務及橋樑的抗震升級等。

無論選擇那種徵稅的組合，都會局必需每年能徵收到3.5億到4.5億元，這才足夠償還這項20年長的債務。

都會局將在從整個地區的13條所謂「走廊」的清單中，選擇一些投資目標。其中的31億元項目包括西南走廊輕軌延伸至Bridgeport Village，Tualatin Valley Highway、McLoughlin 大道和82街的公交車改善和安全項目。都會局還預計可獲得兩邦政府資助20億元，主要用作支付輕鐵擴建部份的費用。

另外有10億美元的項目將資助本地區的步行徑的改善，和幫助TriMet將其柴油車隊過渡到電動或其他零排放車輛，並改善學校附近的安全。

與都會局主席Lynn Peterson早前提出的200億美元的運輸方案比較，現時所提的規模只屬小部份，Shaw 形容這只是首期。

民意測驗顯示，對每加侖汽油徵收10美分的汽油稅，在整個大都會局，有59％的選民反對該提議。 支持的可能是麥魯瑪縣民，波特蘭市議員尤達利（Chloe Eudaly）已表示，她計劃要求選民更新延續於2016年通過的10美分汽油稅。

至於銷售稅，幾乎是無人歡迎的。