（綜合報導）美國郵政局從1月27日加價，包括上調快遞郵寄資費，將原來50美分的Forever永久郵票漲至55美分。

郵局在2018年損失了39億美元，其中包括郵件數量下降以及養老金和醫療保健費用的成本增加。儘管郵寄包裹數量增長，郵局仍然連續第12年虧損。

美國稅收不補助郵局，郵局以銷售產品和郵寄服務為主要收入。

郵政總署署長兼首席執行官Megan Brennan表示，“我們將採取一切適當的行動，確保我們能夠繼續履行我們的主要使命，為我們國家所有的行業和人民提供及時，可靠和高效的服務”

早在2017年12月，總統特朗普通過推特批評郵政總署，指出郵局運費收費過低。“為什麼美國郵局收取過低的費用郵寄包裹，每年損失數十億美元，使得亞馬遜越來越有錢，郵局越來越窮？” 特朗普發推文。 “郵局應該收更高的費用！”

今次郵政總署郵票漲價最顯著的變化有：

－額外的信件盎司成本將減少：每增加一盎司將從21美分降至15美分。

－明信片費率將保持不變： 35美分。

－優先郵件價格會跳漲：之前售價7.20美元的小盒子將升至7.90美元，而中型盒子將從13.65美元升至14.35美元，大型盒子將從18.90美元升至19.95美元。

－優先郵件快遞費用：將由24.70美元加至25.50美元。

這與其他私營快遞服務上漲資費的時間一致，相信這對快遞行業有大影響。原50美分Forever永久郵票，1月27日後漲為55美分。