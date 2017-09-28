郵件門持續發酵與體育界互懟特朗普四面受敵

(綜合報道)在剛剛過去的聯合國大會上，美國總統特朗普在朝鮮，伊核，氣候變化等熱點問題上與各國分歧明顯，回到國內他也忙得不可開交。與體育界的互懟還沒結束，特朗普又被手下高級顧問團隊的「郵件門」打亂了陣腳。一波未平一波又起，特朗普上台後共和黨力推的醫保法案面臨支持票不夠，可能無法通過的窘境。

2016年美國總統大選中，「郵件門」持續發酵被認為是民主黨候選人希拉里輸給特朗普的原因之一然而時間過去不到一年，「郵件門」又跟特朗普扯上了關係。報導稱，特朗普至少6名親密顧問，包括他的女婿庫什納，白宮前幕僚長普里伯斯和白宮前首席戰略顧問班農都曾使用私人電郵賬戶處理公務。今年1至8月間，庫什納除了使用白宮官方賬戶外，也用其私私電郵處理媒體報導，活動策劃等。納的律師承認存在報導提到的問題，但強調庫什納只是偶爾使用私人郵箱，而且都是回复其他人發至其私人郵箱的郵件。

華盛頓觀察人士認為，使用私人郵箱溝通政府公務，除有被黑客竊取機密的可能性外，還有可能導致國會和媒體一直被蒙在鼓裡，無法保證信息的公開與透明。

此次披露的庫什納等人的「郵件門」引起民主黨和希拉里前競選團隊成員的批評。英國廣播公司稱，眾議院監管和改革委員會成員卡寧斯25日致信庫什納，警告他不要破壞個人郵件記錄，以方便日後調查之用。

特朗普上週針對美國職業橄欖球聯盟球員的火爆批評言論引起的震動還在持續。在更多球員在演奏美國國歌時加入單膝跪地抗議之後，特朗普25日發推特稱，其言論只針對球員不尊重國歌和國旗，與種族毫無關係26日早6時，意猶未盡的特朗普連發數條推特繼續炮轟NFL：「NFL收視率大幅下降，人們只有在比賽開始前會關注一下 – 看看我們的國家是否受到了尊重。」

特朗普為何炮轟體育明星有媒體26日給出了四大理由：NFL球員們很富有，他們的工作就是比賽，球員多數是黑人以及能將其塑造成一場愛國主義之戰。最根本的答案是，特朗普知道這場口水戰對他和他的支持者來說是件益事。雖然身為億萬富翁，但特朗普認為自己是個普通老百姓，且知道許多人討厭這些球員靠著比賽賺大錢。將這些球員塑造成不愛國的人，特朗普不僅能在他的支持者中，甚至是在全國大打愛國主義牌。該報導稱，基於上述原因，特朗普可能從中得益，但他不應該忽視其策略對美國民主可能帶來的長期傷害。

在國內問題層出不窮之時，特朗普政府或將遭遇一個實實在在的執政挫折 – 由於三名共和黨參議員的公開反對，特朗普上台以來力推的共和黨醫改法案基本已經被宣判「死刑「。據美國全國廣播公司25日報導，緬因州共和黨參議員蘇珊·柯林斯當天宣布，她不支持共和黨為廢除」奧巴馬醫保「而提出的新法案。柯林斯投出了反對新法案的關鍵一票。此前，亞利桑那州參議員麥凱恩和肯塔基州參議員保羅已經宣布不支持該法案。美國參議院共有100個議席，共和黨有52個席位，而民主黨參議員全都反對這個提案，因此若要通過該法案，投票反對的共和黨參議員不能超過兩個。美國廣播公司25日稱，柯林斯的反對基本斷送了共和黨的醫改法案。

廢除「奧巴馬醫保」是特朗普競選總統時的承諾之一。美國國會眾議院5月4日以217票對213票通過取消「奧巴馬醫保」，特朗普當時表示，奧巴馬醫保改革已經「死亡」 。如今共和黨提出的醫保法案卻面臨「胎死腹中」的尷尬境地。