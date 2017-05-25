部分波特蘭市中心著名餐車將會被酒店取代

（本報實習記者黃倩韞報導）位於波特蘭市中心的餐車場已經成為了這座城市的著名景點，有不少遊客慕名前來。然而，這一著名景點的一部分在不久的將來可能會被一所酒店所取代。

新建的酒店選址為位於西南10街和Alder街的角落。這意味著會影響到在這兩個街區的餐車場，包括高人氣的Nong’s Khao Man Gai和The Dump Truck。

根據維拉密特周報告，建造酒店的計畫還在初步審查階段。酒店必須等到開發人員確定城市需求以及城市規劃之後才可以進行此酒店項目。城市檔案描述了該酒店將一共有十一層樓並擁有約177間客房的酒店。傳聞，酒店項目是歸於一個波特蘭當地集團叫DLR和Graves Hospitality of Minneapolis所合作運營的。古德曼集團擁有很多波特蘭市中心的商業區，還包括Multnomah Whiskey圖書館。

Colleen Schroht在8年前決定開始運營這家叫做Savor湯的餐車，她說她現在很開心看到整個波特蘭的經濟都非常發達，但也害怕這將會影響到自己經營的餐車。其實在經濟衰退之後，餐車場是一個正在蒸蒸日上的生意，並且充分利用了一些不常用的停車位。但是，在衰退之後的建設熱潮中，這些空蕩蕩的停車場卻演變成了“房地產”。甚至一些極受人歡迎的餐車場必須為新建的公寓而騰出空間。

Colleen Schroht還說，「很多餐車場已經因為各種不可避免的因素而關門大吉，我們可能暫時是安全的，但知道這不是永久的。因為每一天都有太多變數了」。

同時，酒店的建設在市區以及波特蘭周邊迅速增加。據Travel Portland報導，近期在波特蘭城區，一共有15間在建或是已完成建設的酒店，總計包含近3000間客房。