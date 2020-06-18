部份DEQ重開　更新車輛登記寬限期至10月1日



（本報訊）關門已超過三個月的DEQ驗車中心，終於宣佈在今周重開，相信不少汽車登記牌照已過期的民眾，均渴望早日能到驗車中心進行驗車然後完成更新車輛登記手續。

DEQ（環境質量部）說，梅德福的服務站周一重開；卡加瑪士縣（Clackamas），舍伍德（Sherwood）和希爾斯伯勒（Hillsboro）的Sunset站於週二重開，而Scappoose將於週五重開。

至於最繁忙的格利森和東北區的DEQ，則仍在準備中，重開日期仍未有公報。這兩分部的職員將暫時被分派到其他中心，應付可能會蜂湧而來的駕車人士。

在大波特蘭地區，梅德福和羅格山谷（Rogue Valley），民眾在每兩年一次更新車輛登記之前，就必需先到DEQ進行排放測試。

DEQ驗車中心是云云州政府部門中，最後一批重啟服務的單位，在運輸局周一發出的聲明中提到，估計在過去停開的三個月內，有近20萬輛汽車需要辦理更新車輛登記手續。每年六月和七月，DEQ平均只辦理六萬輛汽車的更新登記手續。所以輪候車龍一定會很長，且不接受預約。

州政府在上周已延長了對無法如期更換過期駕照，通過排放測試或獲得殘疾人停車證等的執法，寬限期最少延到10月1日前，如車管局和執法部門同意的情況下，寬限期可能會再延長。

目前尚不清楚DEQ的重開會否遇到如就業部門出現應接不暇情況。

在6月3日，DMV開始接受預約。預約電話之多，已迫爆預訂系統，第一天就有過萬的來電，DMV迅速建立了一個新的網上預約系統，職員可透過網上登記與預約者聯絡。到上周五，DMV在短短兩星期內已接到超過10萬個預約要求。截至上周職員已成功為26,325名人士約定時間。

同時，州政府希望那些不想排隊久候的人士選擇到一些特許私人公司進行排放測試，這些參與DEQ Too項目的私人公司可能會收取額外費用。民眾可在DEQ網站找到名單。