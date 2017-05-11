避免波特蘭10個停車罰單的重災區

（本報綜述）根據波特蘭市政府的數字，在2016年，波特蘭市發放了超過22萬張停車罰單。罰金由44元（沒有入咪錶）到285元（棄置車輛）不等。仔細觀察這些數據就會知道，大多數的罰單都是在波特蘭市中心，及一些東區熱點如Hawthorne 街和Mississippi 街等被發出的。

發罰單的十大重災區全都是在市中心和附近：如Taylor 至Yamhill 街的一段西南百老匯（SW Broadway），在2016年共發出了1021張罰單。在Fox Tower街區一共有12個停車位，停車時間從5分鐘到2小時不等。

而在第三和第四大街之間的SW Taylor 街共發了873張罰單，這裡只有19個停車位，全部限時2小時。

發得最多罰單是在Everett 街和9街之間的一段Naito Parkway。與其它重災區比較，這裡是住宅區這個地區，比如最新的Yard 柏文和附近一些更大型的柏文。

住在這附近的居民說他們經常看到停車執法人員在街區檢查車輛的違法情況。並且上午11點左右是罰單被張貼最嚴重的時候，到下午6點就會迅速降低。週二和週三是發罰單最多的兩個日子。午夜至凌晨6時不會有罰單，因為這段時間內沒有執法人員值班。

根據波特蘭運輸局，波特蘭有56名停車執法人員，他們不會因多發罰單而獲獎，也沒有罰單的配額。他們在的辦公地點在市中心1120 SW 5th 街，一離開辦公大樓，他們就開始執勤，貼罰單。