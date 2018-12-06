選舉餘波未了　中華會館考慮狀告濫用會館名義人士

（本報訊）中華會館選舉引發的爭議仍然繼續，中華會館將考慮向濫用會館名義的涉事人士提出訴訟。

中華會館主席李汝堯表示任何人等，在沒有中華會館主席授權下，一律不能利用中華會館的名義行事，濫用中華會館的名稱是極之嚴重的事情，李主席表示執行董事局現將考慮向涉事其中四人採取法律行動，以保護中華會館的聲譽。

根據上周中華會館的發文，由於主席在任時離世，按會章（By-law）的規定，「主席一職由副主席接任」，因此，李汝堯就成為當然主席。同時會章內亦列明「除主席外，任何人士均不得代表本會行事」；因此，那些以中華會館名義發信或通告的人士，均觸犯了該會的會章。

上周在中華會館刊登的聲明內指出，在選舉當日，發現有不當的行為，企圖影響選舉結果，使選舉的公平性受到質疑。當時身在外地的黃裔明主席，透過選舉委員提供的資訊，與委員商討後已隨即發出聲明，宣佈今次選舉無效。但這方候選人仍堅持要繼續投票。

當晚在雙方（兩方主席候選人）簽下協議書，同意開票，亦同意協議書上列明「雙方明白這是一個無效的選舉」的條款。但有一方一直堅持這是有效的選舉結果，鼓動非中華會館官方代表的元老向外公佈結果。後更以中華會館名義發信召開發佈會，發放已被雙方簽紙確定無效的選舉結果，並倪造中華會官信箋發佈結果。中華會館主席李汝堯指，此舉無疑是混淆公眾視聽。

中華會館已分別在上月中和上月底向涉事人士發出律師信，要求他們立即停止濫用中華會館名義發放消息。但涉事的人士仍無視律師的警告信，繼續造出損害中華會館名義的事情。因此現任主席李汝堯連同該會的執行董事，將採取進一步行動，考慮向涉事的四人提出訴訟。