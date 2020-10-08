選舉在即　面臨多方針對　惠勒市長選情嚴峻



（本報綜述）本市連續發生了4個多月的反警暴、反種族主義示威，社會各方都有不同的聲音，而暴亂一直未停，各方矛頭均指向市長，指他處理不力。在距離大選日（11月3日）不到一個月時間，市長競選連任的選情可謂極之嚴峻，加上他的對手和市議員均向他大力指責。大家都認同，市長如何處理今次示威事件將成為選民會否投他一票的主要因素。

在社區中，有人說市長辦事不力，未能平息暴力；另一邊廂則指市長在警察改革一事上未有聽取民意。有市民認為抗議暴力示威已是一發不可收拾，並且聲浪已蓋過要求警察改革的聲音，本地一電視台問市長對此有何反應。

市長表示：“他們絕對正確。結束夜間的暴力對我們這座城市的所有人以及波特蘭市在地球上的聲譽來說都是至關重要的。“我向那些和平示威的群眾表明我已聽到了他們的聲音和看到了他們。市議會已經採取行動，要做的事還有很多。”

但是，許多示威者則表明，他們將一直待在那裡，直到市政府在警察改革方面做出更多努力，包括加強警察問責。示威人士展示一些警員如何對待他們的影片，以證明他們為什麼仍在示威。至今為止，波特蘭警局只從應對示威的行動隊伍中撤走了三名警員。

記者再問市政府和市長是否可以採取更多措施，要那些行為過份的警員負責。

市長說：我們所有的警務人員當從事不符合他們訓練或指示的行為時，他們將接受獨立調查和被追究責任，但這些過程是需要時間的。

在說到提出警察改革的同時，本市的暴力罪案率卻暴增，至今年9月，已有595宗開槍案，與去年同期比較，幾乎多出一倍。對此，市長表示，他不會支持進一步削減警察部門的經費。

惠勒市長說：實際上，我將要求我的同事向預防暴力辦公室提供更多的資源，幫助我們建立社區夥伴關係，藉著這等關係幫助受槍支暴力影響的人。他說：槍支暴力就像病毒一般，一旦影響到您，它就會傳播開去。市長強調，減少投入資源對減少暴力罪行是沒幫助的，我們應該投入更多資源在一些實際的範疇內。

早在示威聲中，波特蘭市議會解散了「減少槍枝暴力小組」和大削警察經費1,500萬元，但市長表示他希望撥款予那些能協助減低暴力罪行的組織。

惠勒市長將與他的競選對手，較為激進的候選人莎拉．伊安娜（Sarah Iannarone）周四，在8號台進行辨論，相信屆時將有一番激辨。