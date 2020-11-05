選舉之後 波特蘭市議會的局面如何？
（本報綜述）今次的大選中，相信波特蘭的選民對誰會當選市長最為關注。結果惠勒市長在險勝對手下，贏得連任的機會，媒體相信，市議會將轉為中間路線。市長競選的另一名候選人伊安娜在競選期間多次表示要與示威者同行，顯示出她極左的思想。
在得悉成功連任後，惠勒說：“我要感謝波特蘭的選民繼續給予我擔任市長的機會。”他已聯系了伊安娜及其支持者，他說：他們“熱情地要推動他們一些重要的想法。”
周二晚伊安娜還是拒絕接受結果。在競選期間她曾說，如當選，會將監管警隊的權力交予較激進的非裔女議員哈迪斯蒂，並得到了尤達利議員的支持。隨著伊安娜和尤達利的敗選，哈迪斯蒂爭奪警隊監管權的局面似乎決乏支持。
DHM的政治研究部主任霍維克表示，惠勒再次當選令人驚訝。他指出，因著今年所出現的種種問題，對任何的現職者都可以說是艱難的一年，特別是要面對大選。霍維克表示：”惠勒碰到了一個能力有限的對手，當選民比較兩個候選人時，惠勒更有勝算。”
在今次選舉中，選民亦將女議員尤達利踢出局，由非裔的明格斯．馬普斯（Mingus Mapps）取替她的位置。馬普斯屬中間溫和派，支持他競選的包括有波特蘭警察協會。
到明年1月1日，新一年的市議會班底將是本市歷史上最多元化的：馬普斯和哈迪斯蒂是非裔、盧比奧（Carmen Rubio）是拉丁裔；瑞安（Dan Ryan）是同性戀人士。
有本地傳媒指：這意味著下屆議會將是自由派，但不會像現在這樣偏左。