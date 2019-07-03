選票多印一個小數點政府機構損失幾百萬稅收

（本報綜述）為支持當地911機構運營，俄勒岡州哥倫比亞縣在今年五月的公投中，有一項增加地稅來徵集營運費，要求在房屋價值的每一千美元中徵收29美分。例如，擁有價值30萬美元房屋的業主，每年就這項新的財產稅繳交87美元（300,000 / 1000 * 0.29）。

不過，在印刷選票的時候卻出現烏龍事件，原來要求的29美分在選票上被加多了一個小數點，變成0.29美分。按這樣算，擁有30萬美元的房屋，每年僅是只需要交87分錢！

選民們見到只需要繳交這麼少的稅，紛紛投贊成票。投票結果是以74%大比例通過這項新的增稅提案。可想而知，由於多印了一個小數字，預計可以在擁有五萬二千人口的哥倫比亞縣徵收幾百萬的計劃落空。

在五年的徵稅週期，911機構原本估計它能在哥倫比亞縣收取792萬美元，而現在，在同樣的時間內僅是徵收到79,200美元。

911負責人稱，將就本次投票結果尋找法律途徑去解決，請求法官判決本次投票生效的是29美分，而不是0.29美分。

但在周五哥倫比亞縣巡迴法院提起的訴訟中，居民要求法官阻止該地區收取額外的現金。理由是，在過去幾十年，911機構一直在濫用「小數點」方式讓選民投票贊成後再提出收取高額稅收。

然而911負責人稱，他們有辦法證明選民完全知道選票上的是29美分而不是0.29美分，所以法官完全可以判決新稅收是29美分。

批評人士指出，為什麼911不走正常的途徑，而是取用錯誤選票這樣令人困惑的手段，而且這樣的事已經發生過不止一兩次。