選民認為次選舉最難抉擇是市長一位 支持惠勒前市議員指市議會成員資歷太淺



（本報綜述）波特蘭市長競選仍是熱話，現任的惠勒市長和其對手伊安娜各有其支持者，而惠勒市長的競選組織日前宣佈，已得到現任市議員Amanda Fritz和前市議員Mike Lindberg 及 Dan Saltzman的背書支持。



這三位人士均對市長表示讚賞，並指出如果市長競選連任失敗，再加上另一位市議員尤達利的競選連任也失敗的話，他們擔心整個市議會就會由一班沒經驗或經驗不足的議員來主持。而其中最有資歷的就是在2019年1月上任的非裔女議員哈迪斯蒂。

至於伊安娜，她得到前市議員Steve Novick 的背書支持，Novick 表示伊安娜在氣候改變有較強硬的立場 。

在較早時候，非裔議員哈迪斯蒂也曾背書支持惠勒市長的，後因不滿市長負責的警隊對待示威者的方法，她收回對市長的背書。

至於同時競選連任市議員的尤達利和她的對手Mapps 則拒絕背書任何一位市長候選人，他們表示無論支持誰，他們都要與勝利者合作；而新上任的丹·瑞安（Dan Ryan）亦以同樣理由拒絕背書。

至於選民方面，不少仍是舉棋不定，主要原因是他們認為惠勒市長明顯地缺乏領導能力，而伊安娜則沒有建立關系的能力。

有人提到惠勒作為市長和警隊的監管人，出現角色衝突，當他呼籲結束“暴力”時卻未能平息警察和示威者之間的衝突。另有人說，他們對伊安娜的了解不多，又或被社交媒體對伊安娜的報導嚇怕了。有人特別提到她自稱為反法西斯，並相信這表示她是一名不拒絕暴力的人；對此伊安娜後來重申，這是表示她反對法西斯主義和種族主義。

有媒體訪問了多位選民的意見。

選民納克頓不認為二位候選人中，有人能團結整個城市。並指出，因為惠勒市長對新冠疫情的積極應對，她略微偏向惠勒；但市長在處理示威和警察的回應方面，令她信心大減。

納克頓又指出，在上星期，她想到波特蘭可能需要一個新的領導人來重新開始，似乎伊安娜較適合，但在社交媒體上對伊安娜了解更多後，她擔心伊安娜可能很難與持不同意見者一起工作。納克頓直言今年的選舉是她經歷過的最矛盾的事情。她想過以擇硬幣來決定手上一票投給誰。60歲的納克頓說：“我真的希望我最終能做出比這更明智的決定。”“我對市長感到失望，但也看不到伊安娜是一個更好的選擇。”

另有市民威勒表示，原來是支持惠勒的，但露宿者問題愈來愈嚴重，加上市長在疫情期間允許警方使用催淚氣，他直指是惠勒斷送自己的前程。但威勒說：我的一票可能會投給一個會令波特蘭市安全的候選人，我們不知道新的市長是否做得到，但現任的就肯定做不到。

形容自己屬溫和派民主黨的伍德表示，他的理念較貼近惠勒市長的，但他對市長在過去4年的表現感到失望。而另一名候選人，伍德表示不相信伊安娜的許多想法能有結果，特別是她提到一項政策：封閉市內的街道，讓到波特蘭的右翼激進分子可在這些街道上進行示威活動。

在這個動亂的時間，相信要一個能各方都能做得好的領導人實在不容易，有選民表示，還不如讓現任市長連任，因為他一直在處理這好多的事當中，與各部門和機構都建立了溝通的管道，由他繼續的話可能辦事這些事情的效率較快；如選一個沒有太多經驗的，單是要接手適應就要花額外的時間，而目前在問題不停在發生時，根本花不起時間去學習和了解。

有媒體估計，還未決定的選民，有大部份可能會將手上一票投給補寫候選人特雷莎．萊福德，這將削弱伊安娜的得票率。