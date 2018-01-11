違規在麥魯瑪瀑布自拍 將被處罰300元

（綜合報道）根據報道，鷹溪大火發生之後，波特蘭的最佳旅遊勝地之一的麥魯瑪瀑布於去年11月底重新對遊客們開放，但瀑布前卻攔起了鐵網，禁止遊客進入。為了拍下最佳的鏡頭而不受鐵網所檔，不少遊客都會偷偷越過柵欄拍照，已有19名遊客因此而被指不法闖入禁區，而處以300元的罰款。

森林局表示，由於先前的大火，令到麥魯瑪瀑布一帶仍有火災後的潛在危險性，所以為確保遊客的安全，森林局攔起了鐵網。

至現時為止，森林局除向19名違法人士罰款300元外，並已經發出了200多份警告書。

森林局項目經理艾米林表示，我們理解遊客想要和瀑布合照留影，不過我也希望大家明白山火雖然已經被完全撲滅，但是因為山火所引起的山體滑坡和樹木倒塌的風險仍然存在。