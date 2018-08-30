過萬人湧到2018翡翠區最後一晚夜市　渡過一個充滿歡樂的精彩晚上

（本報訊）翡翠區最大型的夜市於上週六在Division 82街PCC校園內落下帷幕，兩晚的活動吸引了眾多民眾爭先前來，與各類商戶和贊助商一起歡度一個精彩的夜晚。還有不少網友在網上留言表示在翡翠區夜市吃的喝的玩的得的都非常精彩，明年一定會再來！

在上周六清涼而沒有烈日的天氣下，民眾一早已入場，還不到五點，就已見到美食廣場內擠滿了到來覓食的遊人，當晚二十多個美食攤位都是生意滔滔，到晚八點半，已有數個攤位的食品全部售罄，商家們都表示想，整晚忙過不停，非常旺場。

有觀眾表示，他們亦特別到來觀看節目，因為平時難得看到這樣多元化的節目，安排的極為精彩。當晚的演出有波特蘭文藝中心的中國舞和武術、印尼舞、墨西哥民族舞和土風舞、日本舞、柬埔寨、俄羅斯音樂、鼓樂、還有白蓮獅隊的上樁等。大會又特別安排鼓樂隊邊奏邊步操到啤酒園的舞台，將開心的鼓樂帶到場內的每個角落，途中，遊人紛紛舉起手機拍下這極Cool隊員的表演。

波特蘭文藝中心的武術隊亦分別在兩個舞台上演出，多位得獎無數的「武林高手們」頃盡全力的演出，每次都博得了觀眾們雷動的掌聲並連連叫好。

2018翡翠區國際夜市是由翡翠區導向委員會主辦，波特蘭文藝中心統籌，波特蘭社區學院贊助場地，亞太裔聯盟、波特蘭發展協辦，贊助單位：波特蘭市政府、富國銀行（Wells Fargo）、Trimet、教師協會（AFT）、富康商場、波特蘭旅遊局（Travel Portland）、United Way、波特蘭電力公司（PGE）、西北天然氣公司（NW Nautral）、波特蘭新聞、州亞太事務委員會（OCAPIA）、Steinhaus等。

大家對於下一次的國際夜市，表示非常期待！欲回味一下今年夜市精彩的片段，請到本報的臉書網頁 www.facebook.com/portlandchinesetimes 觀看本報為你們拍製的短片和照片!