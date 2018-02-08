運輸局正式開始更換車速路牌

（本報訊）由周二開始，波特蘭運輸局正式更換車速路牌，將原來限速25咪的路牌拿下，換上20咪的路牌。當天早上，運輸局局長Leah Treat 聯同波特蘭警局的警長Michael Crebs 在更換首個車速路牌前，在東南區168街Stark街舉行了簡單的發佈會。

上月17日，波特蘭市政府正式通過新法例，將市內所有住宅區內街道汽車限速，由25咪降至20咪。對那些沒有車速路牌的街道，新法即時生效；至於那些已有限速25咪路牌的街道，則留待路牌更換後再生效。市政府估計到四月才能完成更換近2,000個車速路牌的工程，估計全部花費30萬元。

首先進行更換工程的地區將會是東區和北區，因為根據運輸局的數字，這兩區的交通意外死亡率是全城最高的。

Leah Treat 局長在發佈會上首先感謝多位州議員，在他們的支持下，州政府願意將更改車速的權力交由市政府負責，使改善全城的道路安全「零景願」運動，邁前一大步。局長指出雖然車速只減5咪，但這5咪卻帶來極大的差別，在這兩個車速下，汽車要完全停下來的車距有近一個車位，這樣，就算有孩子在街上玩，汽車亦能有足夠的時間停下，避免意外發生。而這5咪的差別亦能讓意外傷者的存活率增加兩倍之高。

局長又指出，政府有必要改善這個道路安全的問題，因為市民喜歡在街道上行走或進行活動，能安全地做喜歡的事情就是生活的質素。她希望藉減低限速，增加街道安全，這做法能改變本市的駕車文化。

根據政府的數字，波特蘭市死於交通意外的人數由2015年的37人，升至2017年的45人。交通意外「零景願」運動的目的就是要改善這情況。