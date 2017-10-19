運輸局再次關注華人社區 舉辦第二場交通安全解說會

同場討論嚴重影響區內華人商戶的「Division 街重新設計方案」

請本地華人踴躍出席 表達意見 了解更多保安全的方式

日期：10月28日下午二至四時 全場中文講解 茶點招待 派發道路安全禮品

（本報訊）繼今年年初的道路交通安全講座後，波特蘭運輸局再次與翡翠區合作，於下星期六再度舉行第二場的交通安全解說會，並誠邀華人再次踴躍出席，除了學習新的有關本市的交通新知識外，還一起討論最近引起商戶極大不滿的「Division 街重新設計方案」。

冬季日短夜長的季節已到，有鑒於華人經常活躍在有新唐人埠之稱的翡翠區，波特蘭運輸局希望透過今次活動，再次提醒華人社區有關「道路安全」的要訣，這不單單是對行人來說，司機們亦需留意，雙方學習互相禮讓，才是安全分享道路安全的秘訣。運輸局的Sharon White 女士將再次到場，與大家介紹本市的公交系統，教你如何使用這系統來走遍整個大波特蘭地區，及其它不同的乘車方式。

另外，Division 街正進行重新設計，極需要大家提意見。

Division 街要重新設計是要回應曾多次發生路人傷亡的交通事件，市民紛紛要求重新將寬闊的Division 街改造成一條安全的大道。

根據最新的設計，Division 街的中間線將設為分隔帶，將兩向行車的車道分隔，增加安全道。但這設計卻對商戶帶來極大的不便。在翡翠區的一段Division 街上（82街至92街），除了三個給行人過馬路的路口位，和四個給車輛U-轉位外，兩邊馬路都被分隔帶完全隔開。

顧客要到某些商號就非得要多走幾條街再U-轉，有些商號甚至要走得更遠，這將影響商戶的顧客。另外，中間線設下分隔帶，亦對區內多間超市雜貨店的卸貨造成不便，甚至出現沒地方可卸貨的情況。以上的情況，對區內多家商戶的影響嚴重。

據了解，在Division 中途區（205公路至148街），同樣的設計，遭到商戶齊聲反對。

翡翠區華人商戶云集，希望商戶能到場了解對自己店舖的影響，將問題向設計人員親口說出，爭取一個能照顧各方的設計方案。經常光顧這等商戶的客人亦同時受到新設計的影響，你們的意見亦非常重要。

上月底，在本報和翡翠區的協助下，安排了一場新設計講解會，讓波特蘭運輸局負責Division 街設計項目的人員到場，親自向華人商號講解設計，但可惜到場的商戶只有四家。

因為翡翠區的爭取，華人才有這個特別的機會去了解設計和提意見，在設計即將落實之時，希望華人社區不要錯失這機會，齊發聲，親自講出寶貴的意見。全場有中文翻譯。

今次解說會在82街夾Division 街的翡翠社區中心（舊傢俱店）內舉行，請華人積極參與，大會設有茶點招待，並派發道路安全禮品。華賢勵志基金會將與上次一樣，準備精美禮品，及協助予會人士。