週末波市可能迎來降雪 今年入冬較早降雪增多



（綜合報道）近幾週的低溫會讓人誤以為冬天即將來臨，根據相關部門表示，本市或許會在本週六日兩天出現降雪的情況。不過氣象局無法保證該說法的準確性。

氣象專家表示，喜愛戶外活動的市民要盡可能地多參與戶外活動，享受美麗和溫暖的陽光。因為這樣的溫暖天氣應該不會持續太久。今年冬天將會來得比大多數人想像的快，其實現在就已經是冬天了。

也有專家預測今年的冬天將會成是最冷，降雪降雨量最大的季節。市民要提早做好防寒保暖工作。

去年的暴風雪災是波特蘭市幾十年來最嚴重的一次，整個城市的交通陷入癱瘓，學生回不到家，平時只花不到一小時的車程回家的下班市民，當日卻花了八小時，這等情況也令到市政府束手無策。吸取了過去一果寒冬的教訓和經驗後，市長泰勒惠勒以及交通運輸專員丹薩爾茲曼週二向全城市民表示，他們已經為今年的冬天做好了充足的準備，並已製定了一套新的程式和政策來應對冬季可能出現的嚴寒風雪天。

市長惠勒提醒市民需要在汽車的後備箱中備好雪鏈，以便在下雪天或其他緊急情況下立即使用。他又說：當暴風雪等惡劣天氣來臨時，市民們需要提前做好出行計劃，盡量選擇在家中辦公或者是選擇乘搭交通工具出行來保證安全。

交通運輸專員丹薩爾茲曼則表示，市政府各部門已達成共識，在未來惡劣天氣來臨時，將增派人手來保證市民的出行安全。

並且，城市中大約有1750條交通幹道是在市政府的剷雪和放溶冰劑的指定路線圖中，今年市政府將擴大這路線圖，加入一些城市中心地帶的道路。交通部門表示他們今年的目標就是在每一場暴風雪之後，市政府將盡快清理道路，讓路面情況盡早回復暢通無阻。

波特蘭市因為環保的考量，一直棄用鹽作為道路上的溶雪劑，去年冬的一場暴風雪後，波特蘭市政府曾向西雅圖市政府求助，最後西雅圖市派出灑鹽和剷雪車協助解本地的公路積雪問題。

在週二的發佈中，市政府表示，本市目前已經存儲了300噸的鹽來應對今年的嚴寒風雪天。連月來，水務局的司機經接受訓練，學會使用在水車上安裝的雪剷，準備隨時候命出發清理道路上的積雪。