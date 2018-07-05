週末去哪兒玩？波特蘭農夫市場大攻略 紫花椰菜 白蘆筍 奇形怪狀的番茄 保你沒見過的有機蔬菜瓜果

（綜合報道）波特蘭以慢生活的節奏吸引了無數遊客前來享受。無論你是來旅遊還是居民，天氣慢慢變得炎熱之後，波特蘭最純正的趕集娛樂，也就是國人俗稱的農貿市場，是美國城市一道特色的風景線。今天為大家介紹的是每週六位於波特蘭州立大學內的farmer’s market。

這個波特蘭農夫市場由六個都市有機市場，超過250個直營商組成的，從3月到12月，直接由俄勒岡和華盛頓西南區的產地農產品運送抵達，包括農場、苗圃、麵包店、肉商和海鮮商、乳酪製造者和有特色的食品生產商。在這逛街的選擇範圍很廣：有農場新鮮農產品、花、盆栽、青菜和草藥，當地飼養的有機肉和禽畜、煙薰火腿和新鮮的海鮮、自家手工麵包和乳酪。關於逛農夫市場最好的一點是，當你在品嘗您的食物時，還有什麼比看到親手種植它的人更好的方式？

Farmer’s Market裏大多售賣著當地農場自己種植的最新鮮的有機蔬菜，水果，還有各種稀奇古怪的農產品，例如比手掌還要大的洋蔥，長相“醜陋”卻異常新鮮的怪異番茄，白色的蘆筍或者是紫色的花椰菜。除了農產品，還有少量的手工製品，花束和麵包糕點。集市裡的貨品大多都是由本地農夫或者是商販提供的，你不但可以從農場主那挑選到最滿意的食材，還可以面對面的和農場主交流，聊一聊怎樣挑選更新鮮的蔬菜和水果。

其實，Farmer’s Market在美國很普遍，大小不等，可以只是幾個攤子，也可以大到幾個街區，吸引了各個年齡層的人前來。選一個星期六的早上，到Farmer’s Market走一圈，拍拍西瓜，摸摸桃子，挑幾根黃瓜，揀幾枝含苞玫瑰，別是一番樂趣。除了這些新鮮農產品之外，農夫市場更常有新鮮蜂蜜、果醬、餡餅、麵包等等，你在攤子前停下來，攤主就笑眯眯請你品嘗他的免費樣品。你吃一口，點頭稱讚，攤主臉上的笑容就更見燦爛。

Farmer’s Market還有根據季節不同而提供一系列的慶典活動。首先，從六月到十月，上午十點，有這區最棒的大廚現場示範，如何將這個農夫市場季節性食材變成很棒的料理。還有根據不同月份舉行慶祝活動，也是市場的一個重要特點，因為他們重視食物的季節性八月有野莓節慶與夏天麵包節的麵包烘焙比賽。

在九月，有各種品種的蕃茄，切成片並掛名牌放在盤子上，給大家試吃寫評語。在十月下旬，以做南瓜派比賽跟雕刻萬聖節燈籠跟其他秋天傳統節慶來慶祝收穫節。因為現場有樂團演奏的音樂伴隨著，逛街的心情總是很愉快。這些各路人馬來的樂團演唱的音樂有時是活潑的，有時快活的，有時好笑的但是總是讓小孩子很開心。來這裡，可以單純逛逛試吃或只買一束花，但是保證您體驗到的絕對比逛菜市場更多。

以下是一些較受歡迎的大波特蘭區農產品市場的介紹：

波特蘭州立大學

開放時間：全年逢周六開放，早上8時半至下午2時

大約有140個農產品攤位

地址：波特蘭州立大學（SW Park & SW Montgomery）

先鋒法院廣場

開放時間：每年由六月至九月，每周一早上10時至下午2時

約有30家農場供應商

地址：先鋒法院廣場（SW 6th & SW Yamhill）

Shemanski公園

開放時間：每年5月到11月，每週三上10時至下午2時

地址： SW Park 夾 SW Main

波特蘭西北區/珍珠區

開放時間：每年由六月至九月，每周四下午2時至6時

地址：NW 19街夾 Everett街

KENTON

開放時間：每年由六月至九月，每周五下午3時至7時

地址：N McClellan夾 N Denver

KING

開放時間：每年5月到11月，每週日上10時至下午2時

地址：NE 7th & NE Wygant

LENTS

開放時間：每年6月到11月，每週日上9時至下午2時

地址：Foster 街及Harold 街之間的92街夾Reedway

BEAVERTON比弗頓

開放時間：逢周六開放，早上8時至下午1時半

地址：三街至五街的一段Hall Blvd.

GRESHAM 格利森

開放時間：5月至10月的周六，上午8時半至下午2時

地址：二街至三街之間的Miller 街

10.CEDAR MILL

開放時間：5月至10月的周六，上午8時至下午1時

地址：13427 NW Cornell Road

HILLSBORO

開放時間：4月底至10月的周六，早上8時至下午1時半

地址：一街至三街之間的Main 街

HOLLYWOOD

開放時間：逢周六，早上8時至下午1時

地址：44街及45街的Hancock 街

還有更多的市場遍佈各區，詳情請查閱www.portlandfarmersmarket.org