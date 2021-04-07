週五起麥縣卡縣回到高風險級別 餐館再限在25%客量或最多50人

(本報綜述) 布朗州長今天傍晚宣佈，由於新增確診數字不斷上升，本州有六個縣城由本週五起，將重返到高風險級別。

被點名的六個縣包括麥魯瑪縣，卡加瑪士縣，Deschutes, Klamath, Linn 和 Tillamook 等。

在這些縣內的餐館將再次受到更高的客量限制，室內最多50人或25%，戶外餐區由現時的150人減到75人。

至於華盛頓縣則仍留在中風險級別。另有5個縣在升级警戒中。經調整後，由週五(9日)起至22日，全州將有14個縣在高風險級別， 7縣在中級， 15縣在低級別。兩星期後再作審視和調整, 並會在20日宣布。

上週五，州長就警告，第四波疫情已到門前，要求州民緊守所有防疫措施。

今天，州長宣布將全民接種疫苗時間表由5月提前到4月19日。她說，目前是疫苗接種速度和變種病毒傳播速度的比赛，呼籲所有16歲和以上州民應盡早接種疫苗。

截至今天(5日), 本州已為州民接種了超過200萬劑疫苗。

全州今天的新增確診病例有544宗，33人死亡。這些數字較早幾天的高，特別是死亡人數。需住院的確診者有163人, 其中42人需入住監護病床。今天有最多新增病例的是華盛頓縣97宗, 卡加瑪士縣86宗，麥魯瑪縣68宗。