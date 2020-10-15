連續三日分赴「一校兩公寓」 聯誼會防疫小分隊集中行動有成效



(社團來稿)中國聯誼會防疫宣傳服務小分隊於本月8、9、10日，連續三天，先後前往喬治·福克斯大學和柯克蘭與馬歇爾老人公寓等三所機構，開展了新冠防疫宣傳服務與總統選舉投票登記的集中行動。

此次連續三日的集中行動，是聯誼會防疫小分隊鑒於當前疫情呈現反彈、感染人數有所回升以及選舉登記時限在即等情況，在綜合考量基礎上所採取的一項具體措施。

連日來，小分隊成員趙焱明、劉波莎、王樸林、張凱蒂、黎安娜、黎觀城等人，在暑熱未消，秋寒乍起的氣候中，頂烈日，冒大雨，奔赴各個站點，以集中時間、人力和防治用品等優勢，展開連續三天的宣傳服務及投票登記工作，取得了極好成效。三天來共發放口罩11000個，洗手液1350瓶，逾千民眾受到了防疫宣傳與服務；由聯誼會青少年團隊代表為主的選舉投票登記，也收效斐然，共為61位老人作了登記註冊。

8日——喬治·福克斯大學校園。風輕雲淡，在Moore house草坪上舉行了交接儀式

10月8日上午，聯誼會防疫宣傳服務小分隊來到位於Newberg的喬治·福克斯大學。這所具有129年歷史的私立教會大學，是一所全國性一類綜合大學，在現有620 名有色學生中，亞裔學生為420人。「三日集中行動」首站在這裡拉開序幕。

由於新冠疫情的影響，該校自新學期開學後，即根據疫情和州政府要求，採取了戴口罩和保持間隔距離的方式上課，但也經常發生一些學生忘戴口罩的現象，使得課堂口罩的預備和防疫成為一個較為突出的問題。

為此，聯誼會小分隊將在讀師生防疫納入宣傳服務範疇，選取這所具有代表性的百年老校，作為小分隊本次集中行動的首站，以交接防疫用品為主展開宣傳服務活動。

當日上午11時，該校學生生活副校長BradLau博士、學生成功與平等學院院長JennyElsey博士、國際學生服務協調員AliceAi及平面設計專業本科生Satoshi Seth等人在校園Moore house門前的草坪上，為小分隊的到來舉行了小型歡迎與交接儀式。小分隊將5000個口罩和500瓶洗手液與校方代表進行了交接。

儀式上，聯誼會顧委主席趙焱明和該校學生生活副校長Brad Lau博士分別代表雙方作了致辭。一致肯定了州衛生廳基層防疫措施的積極作用，表達了對一線教職員工及在校學生防疫的關切和對聯誼會辛勤努力的肯定與贊賞，表示同舟共濟、攜手並進、戰勝病毒。



9日——柯克蘭老人公寓。烈日當空，大院裡排起了百米長龍

10月9日上午，位於SE的柯克蘭老人公寓大院裡，陽光灼熱，聯誼會防疫宣傳服務小分隊在這裡開啓了第二日的行動。

這所廣為人知的老人公寓，以華裔老人居多，佔總數三分之二以上。許多老人聞知聯誼會小分隊要來做宣傳服務活動，為大家發放防疫用品，熱情一如高漲的氣溫，一大早便來到院內指定位置，秩序井然的排起了長隊。

在規定時間抵達現場後，小分隊即根據防疫宣傳服務和選舉登記註冊兩個板塊，迅速分組進入緊張工作。一邊逐個登記，以公寓房間為單位，發放防疫用品；一邊逐個接待，按部就班的做好選舉註冊登記。

隨著時間推移，「長龍」在漸漸縮小，小分隊成員們的臉上卻悄悄淌下了汗水。經過幾個小時烈日下的忙碌，大家硬是一口氣為現場近300名老人作了防疫和登記服務，共發放口罩3500只和不同劑量的洗手液500瓶。

10日——馬歇爾老人公寓。大雨滂沱，簡易棚下鋪開了服務諮詢台

10月10日上午，天公不作美。一大早就飄起綿綿秋雨。為善始善終完成行動計劃，防疫小分隊的成員們冒雨趕往馬歇爾老人公寓，做好「連續三日行動」最後一站的服務工作。

地處波特蘭市中心的馬歇爾老人公寓，亦居住著為數不少的華裔老人。由於場地與雨天的關係，小分隊成員們在樓後的一處簡易棚下，鋪開了防疫宣傳服務和選舉登記註冊咨詢台。趁著雨歇的空隙，抓緊組織老人們排起了長隊，逐個登記領取防疫用品。

行動中，大雨不時來襲。秋風冷雨陣陣撲面而來，但大家依然堅守崗位，風雨無阻。為使老人們不被風吹雨淋，小分隊適時作出調整，將選舉註冊登記移進大廳，部分人員在雨中來回穿梭，將防疫用品及時送往大廳發放。

戶外和廳內遙相呼應，配合進行。小分隊成員們克服雨天不便的情況，堅持工作到下午，把2000只口罩和350瓶洗手液發送到老人們的手中。——為老人們的防疫和健康盡一份微薄之力，是小分隊成員最大的心願和滿足。

當任務完成時，小分隊成員們才感到有些疲倦。經過連續三天的行動，儘管經歷一些辛勞，但服務的成果讓大家為之欣慰，精神更加抖擻，以更飽滿的熱情投入到下一個計劃和行動之中。