連續三天新增確診過一千 州長警告 超過6人聚集可被罰款或監禁
（本報綜述）今天已是連續第三天本州的單日新增確診病例過千宗，州長在周五頒下的凍結令由下周三開始生效，其中嚴禁超過6人的聚集。州長表示會嚴厲執法，並警告觸犯法令者將要面對最高1,250元罰款或/和監禁30天。她將與州警和地方執法部門合作，鼓勵州民遵守其指令。
州長稱，在過去8個月一直要求州民守法，那她就不用執法，但到目前這情況，她說：非常不幸，我們別無它法！
兩個星期後就到感恩節，州長指今年的感恩節會不一樣，她明白這是家人團聚的時刻，隨著全國各地疫情暴增，她呼籲州民應在減少聚集人數的同時，亦要盡量減少聚集次數。州長說：我知道這是非常困難，但好不幸，這正是目前需要做的！
雖然凍結令到18日才生效，但由11日開始的限聚令仍是生效的，所以州長已下令州警立即與各地方執法部門相討馬上執法。
有不少商戶對州長這命令感到不滿，特別是餐館酒吧，他們要再次回到只能做外賣的境況，有餐館老板表示剛重開有些生意現又要關閉堂食，能否挨過這一波都是一個問題。
俄勒岡州的共和黨人對州長的凍結令也表示反對，他們指這些限制是違反憲法的。有議員在社交平台上表示會特意違反州長的命令，盡可能叫來所有親朋慶祝感恩節，證明她的命令是錯的。另有議員向州警投訴，稱州長似乎定了一條新法例來對付平民百姓。
州長在周六特別指出，本州的醫院幾乎已滿，她呼籲州民想一下室內社交聚集的後果，因為數據已證明派對和聚集加速新冠病毒的傳播，而今次疫情再暴有大部份人是因為參加萬聖節派對而感染病毒的。
在全球面臨百年來最嚴重的疫情期間，今年感恩節應該怎麼辦？州長說今年她的感恩節只有4個人慶祝；而衛生專家說，盡可能保持安全，乾脆忘了它吧！
今天新增的確診病例有1,097宗，6人死亡。
有最多新增確診病例的縣城今天是華盛頓州191宗，接著是麥魯瑪縣146宗，卡加瑪士縣144宗，Jackson 縣109宗。
至周六，全州總確診人數有56,018人；總死亡人數有759人。
在過去10天的新增確診比較：5日：805、6日：770、7日：988、8日：874、9日：723、10日：771、11日：876、12日：1,122、13日：1,076、14日：1,097；這數字顯示這10天的平均新增確診病例有910宗，而今天的1,097更是第二個最高的紀錄。