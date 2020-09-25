連場及時雨　有助撲滅山火

（本報綜述）本州在這幾天的連場降雨，是在撲滅山火的消防人員所寄望的主要幫助，布朗州長形容這久旱後的及時雨，將為多場山火帶來轉捩點。

在周三的新聞發佈會上，布朗州長說消防人員對目前仍在猛烈燃燒的山火感到不知所措。她說，消防隊人員已召來退休消防員，和義工門來幫助撲滅山火。

州長在參觀了俄勒岡州南部的火場後表示：在Talent 和鳳凰城的火場路徑似乎真的是出乎意料和任意而來。她說：在這社區中，到處都是商舖，柏文，房屋和移動房屋，在我看來，沒有任何特別的理由會擔心山火的到來。

州長指出，消防員在撲滅山火方面已取得了重大的進展，並且隨著風和雨的到來，消防員“將進入這場戰鬥中的新階段”。至目前為止，有三場山火已被撲熄，消防員亦可返回所屬的消防局。

州長還表示，已有4,000多個受災家庭已申請了聯邦緊急事務管理局（FEMA）的援助，而獲批出的援助已超過700萬元。

以下是本州幾個主要山火的最新情況：

－獅子頭山火(Lionshead)：在Warm Spring 附近，火場面積有203,685英畝，受控率15%；

－比奇溪山火（Beachie Creek)：在Detroit 市以北，火場面積有192,838英畝，受控率49%；

－假日農場山火（Holiday Farm)：在McKenzie 橋以西，火場面積有173,094英畝，受控率27%；

－河濱山火（Riverside）：在卡加瑪士縣的Estacade市附近，火場面積有138,027英畝，受控率31%；

－Archie Creek 山火：在Glide 以東，火場面積有131,598英畝，受控率52%。