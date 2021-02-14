連場冬季雪雨風暴 令全市癱瘓 州長宣布9縣城進入緊急狀態



（本報綜述）連同大波特蘭地區在內的9個縣城，因飽受連場冬季雪雨風暴吹襲，已幾乎癱瘓，地面積雪有6－10吋，並有超過22萬戶居民的電力被中斷。州長周六下午宣布，麥魯瑪，華盛頓，卡加瑪士，Benton， Hood River，馬里恩，Linn，Polk及Yamhill等9個縣城進入緊急狀態，這樣州長可隨時調動政府各部門提供緊急協助，包括國民警衛軍。

州長在新聞發佈中表示，昨天惡劣的天氣再加上晚上的暴風雪雨，對這些地區造成了嚴重破壞，數十萬戶家庭的電力供應被中斷，而槍修工人亦因安全問題，要到今早才能開始進行搶修。目前，所有工作人員正全力將搶修中，並且與緊急應變部門作出緊密的聯繫，為民眾提供緊急的服務，包括將受影響和有需要的居民，送到取暖中心。

在州長宣布之前，卡加瑪士縣已在周六早上宣布進入緊急狀態，目前在大波特蘭地區電力被中斷的用戶中，有四分三是來自該縣的，加上大部分路面均被冰雪所封，可以說是寸步難行。

至於在一橋之隔的在西南華盛頓的Clark縣，亦於周六早上宣布進入緊急狀態，因為路面積雪情況嚴重，什至剷雪車也一度被困。

在大波特蘭地區，84公路被封；TriMet已暫停所有公交服務。26，205及5號公路均照常開放，但26公路發生多宗意外和有不少棄車；205及5號公路也因路面結冰造成多宗意外。

天氣預測顯示，周六晚本市氣溫仍處于零度以下，預計周日氣溫會稍稍回暖，但仍會有冰雨。估計要到周一氣溫回升後，地面的冰雪才能開始融雪。