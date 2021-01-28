造成一死九傷的意外　街坊指疑犯有意傷人



（本報綜述）25日下午約一時，在東南區發生了一宗駭人的交通意外，導致一人死亡9人受傷，警方已排除這為一宗恐怖襲擊案件，但在場街坊均指出，司機是有意撞人的。

事件發在Stark 街，Laurelhurst 公園附近的多個街區。911接報稱有人在33街Pine 街受撞倒；同時間警方亦接到多人報案，稱有人開車撞向行人和車輛，也有人報告，同一輛汽車在附近，以每小時50到60咪高速行駛。

警方表示，疑犯在街上駕著一輛本田銀色element汽車亂衝亂撞，甚至闖上行人路上撞傷途人，最後在Stark街19街附近才停下來，犯罪現場橫跨十幾個街區。當時疑犯企圖途離現場，但遭到一群市民“圍堵”，不准他離開，直至警察到場將其拘捕。

有一名被撞的途人表示，疑犯撞了她一次後，回頭再撞一次，並指疑犯是故意這樣做的。

警方在周二晚公佈了疑犯身份，他是64歲的俄勒岡城居民裏瓦斯（Paul Rivas），他已在麥魯瑪拘留中心被登記，臨二級謀殺，襲擊和未能履行司機職責的指控。

警方稱，經調查後，這些事故沒有發現存在恐怖主義、偏見或政治動機的證據，但司機的行爲是故意的。

波特蘭警察局長洛弗爾周二發聲明，指事件是“毫無意義的暴力行爲”，並感謝市民協助將其束手就擒。並表示會全面調查，以使涉案人員能夠對這些毫無意義的暴力行為負責。

惠勒市長惠勒亦就事件發聲明，稱這令人不安，並感謝警方、急救人員、目擊者以及協助逮捕疑犯的市民“對這一事件做出的努力”。