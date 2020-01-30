這款世界暢銷啤酒竟與武漢肺炎有關？

（綜合報導）武漢肺炎引起全球關注，人們在網絡上搜尋「冠狀病毒病徵」（coronavirus symptoms）次數大增，上周便增加1,050%。而世界知名的Corona墨西哥啤酒品牌，更因為與冠狀病毒的名稱相似，兩者被部份網民混淆。

除了「冠狀病毒病徵」的搜尋次數大增，網民也在Google上搜尋與冠狀病毒有關的五大問題，包括「甚麼是冠狀病毒」、「冠狀病毒是否致命」、「怎樣預防冠狀病毒」、「冠狀病毒如何傳播」和「冠狀病毒來自哪裡」。

然而在疫症爆發後，在Google搜尋「corona beer virus」（Corona啤酒病毒）的人同時大增，顯然人們被該啤酒品牌與冠狀病毒的名稱混淆，這些網民大多來自北美（但不包括啤酒出產地墨西哥）、西歐、澳洲、印度、印尼、日本和新西蘭。

來自墨西哥啤酒品牌Corona，是美國最暢銷的啤酒品牌之一。Corona來自拉丁文的corōna，解作皇冠、花環，於1925年首次釀成，出口到全球150多個國家和地區。如果把Corona單字後面加上英文Virus（病毒），便形成了Coronavirus，即冠狀病毒；而人類感染冠狀病毒，於1965年才被科學界確認，兩者明顯無關。