這十種醫療 別寄望Medicare

（綜合報導）美國每年有數百萬名65歲以上老人申請參加「聯邦醫療保險」（Medicare），同時每年年底都可以選擇新的投保方式。

Medicare有若干不同的選擇，Medicare可以對退休老人作出醫療的保障。但是，參加Medicare的人要了解，這項健保仍有許多不能保障的項目。

下列十種醫療服務，是不能獲得Medicare保障的：

一、長期護理（Long-term care）。基本上，Medicare是不包含多數的養老院護理，以及到家全工或持續護理。

相對的，Medicare不如政府對低收入美國人提供的「聯邦醫療補助」（Medicaid，華人俗稱為「白卡」）。目前的情況是，若干美國人為了準備未來有長期護理需要，自己要先購買長期護理保險，如果你的錢財耗盡，便可申請「白卡」維護自己所需。

二、處方藥（Prescription drugs）。基本上，處方藥不包括在Medicare範圍。Medicare的Parts A和Part B是用以支付住醫院開支，及看醫生、救護車和醫療器材的費用。

擁有Medicare的人，若是希望包含處方藥項目，就應加保Medicare的Part D藥物保險，或參加「聯邦醫療保險優惠方案」（Medicare Advantage，即Part C方案）。這兩項方案受Medicare監督，由私人保險公司經辦。

三、牙齒檢查和假牙。Medicare支付基本的住院和門診醫療費用，這意味著不包括牙科護理。不過，你有幾個選擇來獲得牙科保險，包括牙醫服務的私人第二保險，若干Medicare Advantage方案可以提供牙科服務。

四、眼科檢查和配眼鏡。除非病人患有糖尿病或白內障，否則Medicare是不包含例行的眼科照護，包括檢查、配眼鏡和隱形眼鏡。

若干Medicare Advantage方案可以提供眼科服務，但許多老年人選擇購買獨立的視力保險，因為它可以更便宜。

五、醫生為老年人耳中裝配助聽器。聽覺問題通常出現在生命的後期，而不是視力問題。不幸的是，基本的Medicare不包括助聽器。若干Medicare Advantage方案可以提供助聽服務。

六、整容手術。任何醫療保險很少涵蓋整形手術，因為它不是用於治療記錄在案的醫療或心理健康問題。如果你想要Medicare能夠支付整容手術，你須能證明這項手術是醫療所必需。

七、針炙。Medicare斷然不會涉及針灸，它認為針灸是一種非醫學上必需的替代藥物。不過，一些私人Medicare Advantage方案可支付針灸費用。

八、常規足部護理。Medicare說，它涵蓋「醫學上必要且合理的足部護理」。除非Medicare的投保人患有糖尿病或確診的足部疾病，例如骨骼問題，否則不會支付足病醫生的費用。

Medicare也不支付矯形鞋、足弓插入物，或其他被認為是常規的足部相關醫療用品。

九、醫院的電視、電話，或是醫院的私人房間。如果想在醫院的病房內，使用電視或電話，有些醫院會收取費用，Medicare不會承擔這些費用。

十、國外醫療。與許多私人醫療保險一樣，Medicare的醫療保護，僅在美國境內提供服務。Medicare僅在少數情況下支付海外醫療服務費用，包括：

．如果你在阿拉斯加州和美國另一個州之間，穿越加拿大，你須在加拿大的境內接受緊急護理。

．如果你住在美國，但外國醫院離你家更近，而不是美國醫院。