這不是鬧鬼　店家驚見有人從下水道爬出來

（本報綜述）群眾反映，最近在波特蘭西北前大道某處，總是有人掀開下水道的井蓋，從裡面鑽出來。這不是一個人的單次事件，而是多人同時從下水道鑽出來，他們動作迅速，全然不理會過往的車水馬龍。膽小網友還以為是鬧鬼！這一令人百思不得其解的現像被附近Chown Hardware店的監視拍了下來。

波特蘭環境服務局發言人Diane Dulken表示，每次接報後，他們都會馬上把損壞的井蓋修好，但很快又被破壞。

目前不清楚那些人鑽進下水道要幹什麼，但肯定的是，他們的行為已經給公眾和他們自己帶來安全隱患。如果有人從下水道要鑽出來，過往的車輛根本很難發現，極容易造成車禍。萬一掀開井蓋的人忘記把井蓋放置到原位置，路過的人行人也非常容易踩空而掉下去。

據Chown Hardware商店的經理Kris Lake稱，有一天在店的大門前莫名其妙發現有一隻不明來路的鞋，於是他打開店內的攝影系統查看，嚇然看到三人竟然在夜深人靜的晚上從下水道爬出來換衣服，一個人還向空中扔了一雙鞋子。再往前所錄得的片段中，再發現有5人從下水道中爬出，其中一人詭異的向迎面而來的汽車揮手致意。

據了解，即使是專業人士要進入下水道，都會先將儀器送入以檢查裡面的氧氣水平。如果水平是安全的，專業人員還要被束縛在帶有新鮮空氣的安全帶中才能進入。

據稱，進入下水道是很危險的行為，不明白為什麼會有人貿然進入，他們可能已接觸到未經處理的污水中的低水平氧氣或細菌。

商店經理湖說，早在大約一年前，一名送貨司機看到移動的井蓋，並詢問是否知道有人住在下水道。當時沒人留意，想不到一年後，真的發現有人三五成群的從裡面鑽出來。有人開玩笑說，此情此景，難不讓人聯想到科幻電影的異形怪獸出沒。

湖說，看視頻後立刻打電話給波特蘭警方的非緊急線路，但被告知不會調查，因為嫌疑人已經離開。

而警方稱，他們正在與環境服務局合作，以確定調查的下一步措施。

分析提醒，如果駕車從西北前大道經過又突然發現有人從下水道出來，請保持鎮定專心開車，那是人，是人。