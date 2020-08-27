退稅延後，美國稅局將付利息給近1400萬納稅人



（綜合報導）國稅局(IRS)表示，共計1390萬納稅人由於退稅延後發放，國稅局將付給利息，平均每人約可拿到18元。不過，CNBC電視頻道報導分析，今年7月15日之前已經完成2019年個人所得稅申報的納稅人，將可拿到退稅金額最高5%的利息，但國稅局這筆利息是要扣稅的，因此某些納稅人明年可能變成欠稅。

7月15日之前便完成2019年個人所得稅申報，且在原本報稅截至期限4月15日後收到退稅的民眾，將可收到國稅局的利息。根據統計，每名納稅人平均可領的利息金額為18元。

國稅局指出，截至7月24日為止的統計，今年平均每名納稅人的退稅金額為2741元。

對於退稅延後發放的利息，在截至6月30日止的今年第二季，聯邦政府給予5%的年利率，采日複利(compounded daily)計算。從7月1日起到9月30日止的第三季，則以3%日複利計算。報導指出，國稅局退稅利息比目前銀行存款利息條件更好。

根據理財網站Bankrate.com統計，目前高利息存款戶頭的利息僅約1%。

對於某些等了好幾個月才拿到退稅的民眾來說，利息收入算是某種補償。這些納稅人可能是透過紙本表格報稅，或者報稅後又收到國稅局的查驗通知，新冠病毒疫情爆發後，國稅局旗下辦公室陸續恢復辦公，導致退稅發放延誤。

國稅局表示，絕大多數的利息款項將單獨發放，不會與退稅合併。如果納稅人是透過直接匯入銀行戶頭的方式領取退稅，利息也會採取相同模式入帳。

國稅局表示，約1200萬納稅人的退稅利息將直接存入銀行戶頭，其餘納稅人則將收到支票，但這筆利息是需要報稅的。

報導指出，如果納稅人收到退稅利息金額超過10元，要注意國稅局將在明年1月寄發Form 1099-INT表格，作為2020年個人所得稅申報之用。