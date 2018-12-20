退休規劃長期護理講座　讓予會者了解更多理財和保障退休生活的方式

（本報訊）來自三藩市World Financial Group的註冊理財顧問顏子宏先生(Peter)，上周日舉行了在波特蘭市的首場退休規劃講座。

在30多名予會人士中，多是臨近退休或已退休的人士。對移民來說，有不少人士在美國工作的時間都不如本土的美國人長，也不懂得如何處理將工作時儲蓄下來的退休金：放在銀行，又似乎失去了很多投資賺錢的機會；做投資，又怕風險大，到頭來失去得更多。再加上人的壽命愈來愈長，所得的退休金是否足夠來維持一個安枕無憂的生活呢？如身體健康出問題，是否應考慮加一份長期護理的保險方案，來保障自己晚年的生活呢？

在講座中，Peter 深入淺出的為大家闡明如何為我們的退休生活做好準備。包括退休時的主要收入來源？所謂三國鼎立公司退休金，社會安全金及個人存款等；什麼時候和提取多少社會安全金是較理想的？他還提供一些較穩健的方法使我們有穩定而表久的收入來源，如年金是如何運作、ROTH IRA等。尾段是講解有關長期護理的概念，很多人也混淆了一點～有醫保就不需長期護理嗎？。最後是如何將財富順利轉移下一代呢？如房地産，物業等。

社會越發達，醫學越倡明，人的平均壽命只會越高。即是我們在退休後至百年歸老還有不少時日，確保能過一個安枕無憂的退休生活，真的要盡早好好的規劃一下各項的問題，包括收入，醫療等。予會者都表示參加了Peter 這次講座，的確為大家解開不少的謎團，並且獲益良多。更希望Peter 能多辦這樣的講座，讓大家了解更多不同的理財方式。

World Financial Group在過去兩年均參與波特蘭新聞舉辦的大學教育展，協助過不少父母作出財務上的安排，輕鬆迎接子女的大學年。