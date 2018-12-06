退休規劃 您準備好了嗎？

欲了解安心退休理財及長期護理規劃

歡迎參加理財精英Peter Yan為您主講的退休規劃講座

面對人類愈來愈長壽的趨勢，大家開始關心：您有足夠的退休儲蓄嗎？我們辛苦賺了一輩子的錢夠花嗎？如果萬一需要長期護理要花很多錢，退休生活會不會受影響？長期護理需求會不會花光所有儲蓄嗎？ 如果因為生病需要照顧而增加支出，光有醫療保險夠嗎？

許多人擔心，年老時萬一自己不能照顧自己，又沒有能力支付費用高昂的長期護理服務怎麼辦？久住美國的華人都體會到長期護理的重要。據官方統計，65歲以上的美國人平均有70%要用到長期護理。而很多人並不知道傳統的紅藍白卡醫療保險並不保障長期護理。包括中風，癌症及老人癡呆症等等都會需要長期護理，而平均每月的護理費用在$ 7,000- $ 10,000，如果要5- 8年將花費50萬到100萬，對你的退休收入是一大損失。

隨著時代的變遷，有不少人士已開始意識到要為退休作出規劃，才能安享晚年的事實。有較保守的人士將錢存在銀行，因為銀行保本，但利息偏低就連通貨膨脹都趕不上；又或眼看股市房市轉好，就只把資金投到這兩者當中，風險高。這些都絕對不是好策略。

很多人常常覺得退休距離自己還很遠，特別是對許多30、40歲的族群來說，在這樣的年齡開始規畫退休生活，似乎還太早。的確，年輕族群的財務負擔都比較重，結婚、生子、買房、子女教育金等，都要花費大筆資金，通常無暇顧及自己看似遙遠的退休生活。但到50歲左右或某一個重要生日時才恍然大悟，到時可準備退休金的時間可能已所剩不多。

如何保證退休後可安度晚年？除了要保持身體健康以外，如何讓退休收入保持穩定，如何在動盪的投資市場保證有獲利，但又不會虧本？如果生病或需要長期照顧都可以保證退休收入不會大打折扣？

以上都是精明人士所關注的。World Financial Group 的Peter Yan 在波特蘭市已是廣為人熟悉的理財專家，曾協助不少本地華人制定理財的規劃。為了讓更多人了解退休規劃的重要性，Peter 特別定於12月16日（星期日）下午二時，在黃上皇酒家樓上（8733 SE Division St.）209室舉辦首次的「退休規劃講座」，歡迎各界人士參加，備有茶點招待，費用全免。

查詢或預留位置，請電：415-689-0198 Peter Yan。