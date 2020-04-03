近93,000名俄州居民申領失業



（本報訊）在新冠疫情的籠罩下，人們的生活突變，彷佛整個世界都停頓下來了，有網友笑言，今天大家都在做一件衛大的事－躺在家中的床上就能救人！就是這一躺，學校停了、大部份店舖暫停營業，接下來就是不知多少人失去了工作。

在俄勒岡州，根據州就業部門發表的數字，在上一星期申領失業金的數字已破了本州有史以來的紀綠：92,700人。

本州的經濟學家 Bob Whelan表示，這絕對是他們是見過最差的，他估計本州原來處於極低水平的失業率將大幅升到15至20%。據報導，美國上周首度申請失業救濟金人數高達665萬人，較前一周多出一倍。

疫情迫使美國許多經濟活動停擺，迫使企業停工及裁員，百貨零售業暫停營業的時間也比預期長，導致許多員工被迫放無薪假。

Bob Whelan 稱，俄勒岡州的裁員潮可能已見頂，有不少都屬於臨時的，也難估計甚麼時候才能回復正常，和有多少職位仍能保留下來。

由於今次是整個經濟受到影響，失業的人很難再找到工作，因為大部份公司都不會招聘員工。

不少失業的人士在申請時都表示感到挫敗不安。

根據財經網站WalletHub 的分析，俄勒岡州領取失業金的人數，從年初的6,714人到3月23日一星期的42,502人，升幅高達533.04%；如與去年同期比較則升了920.21%。但這個升幅與全美比較，卻只是升幅最低的第二個州份。升幅最高的是紐約州717%。