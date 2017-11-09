近百名示威者參與今年的反特朗普示威

（綜合報導）上週六下午，11月4日，波特蘭市中心有反特朗普政府，特朗普下台示威抗議遊行。近百人高舉反對種族歧視，新納粹，黑人的命也是命，三K黨的標語，示威遊行。

遊行是為了在特朗普選舉成功一周年前夕，抗議「白人至上」特朗普政府行為。除了波特蘭，全國共有20多個大城市都發起了反對種族歧視的遊行。與去年比較，今年的示威規模較小。

市中心的遊行大約在下午3點30分開始，反政府示威者們在市中心的街道上開始聚集，發言者譴責特朗普總統對白人至上主義以及新納粹主義表示抗議，有示威者直斥特朗普是騙子，不但否認全球暖化，又不肯公開稅務資料，實施的多項政策措施亦令國家陷入混亂。

波特蘭警方表示，儘管集會提前規劃好的遊行路線已獲批准，但示威隊伍卻偏離路線，在市中心一道坐在馬路中心，阻擋車輛經過，造成交通的延誤。他們由珍珠區走到市中心先鋒廣場一帶，並在四街的蘋果店前，為在2012年被槍殺的黑人少年馬丁默哀一分鐘。遊行隊伍邊行邊高呼，「這是誰的街道？我們的街道！」和「沒有KKK，沒有法西斯的美國，沒有特朗普。」等口號。遊行隊伍於下午4點15分到達了海濱公園。他們還試圖想要穿過荷昉大橋，但遭到警察阻攔。

這次集會是全國範圍的抗議活動的一部分，在選舉總統的一周年前夕，他們要求罷免總統特朗普和副總統邁克·彭斯。在遊行示威的前幾個月，右翼網站將全國抗議稱為「推翻政府的內戰」。

在此次11月4日爆發大遊行前夕，他們還不惜花費重金在《紐約時報》等媒體上刊登廣告，吸引更多示威者加入他們。同時還在網上公佈了46個參與遊行的城市，包括加利福尼亞州，佛羅裡達州華盛頓州等。