農藥年春疑致癌 孟山都賠21億美元

（綜合報導）美國加州一法院陪審團裁定拜耳需支付超過20億美金的賠償。罰金的大部分是所謂的懲罰性賠償。

原告是一對退休夫婦，他們指控拜耳子公司孟山都研發的Roundup除草劑中具爭議的草甘膦成分導致他們罹患癌症。他們的律師提出10億美金的賠償訴求。控方律師稱這是一次”歷史性的判罰”。拜耳方面宣佈，相關判決”令人失望”，他們將提出上訴。

審理過程中，原告曾多次試圖說服陪審團，孟山都的產品不僅致癌，該公司還試圖纂改研究報告以隱瞞草甘膦的健康風險。而拜耳公司則一直否認草甘膦致癌，並強調全球各國的審核機構均認為，只要使用方法得當，這種除草劑就是安全的。

前不久，美國環保機構EPA還曾再度強調草甘膦並不致癌。但控方的依據則是國際癌症研究機構IARC的評估，該機構稱草甘膦”可能致癌”。

對拜耳公司來說，這已經是幾個月以來的第3次敗訴。此前的兩宗審理中，拜耳公司已經被判罰支付1.6億美元賠償。拜耳也兩次提起或宣佈上訴，不過，專家們普遍認為，最終拜耳將支付巨額款項促成庭外和解。隨著本次法庭判處天價罰金，實現庭外和解的可能性也將進一步提高。目前，美國共有13400人因除草劑問題對拜耳提出索賠訴訟。

除了除草劑官司之外，拜耳還面臨著更多的法律糾紛：上周六，巴黎檢察院啟動了針對孟山都的調查。孟山都被控非法搜集對該企業持批評立場的記者、政治家以及科學家的私人數據。去年，拜耳以560億歐元的價格收購了孟山都。