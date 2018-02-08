輕鐵好萊塢中轉站現藝術創作以紀念暴力事件

（綜合報導）上周，Trimet宣佈，一名波特蘭本地藝術家被選在波特蘭輕鐵好萊塢中轉站創造一個半永久性的紀念藝術牆，以此來紀念2017年輕鐵MAX列車上所發生的致命持刀襲擊案的受害者和倖存者。

在接下來的幾個月內，交通部門委員會會和受害者家屬將創作藝術進行微調，壁畫以及將在今年年底前完工並與市民見面。藝術壁畫將會是臨時性的，因為中轉中心已經計畫在未來的幾年內進行翻修工程。

負責此次創作的藝術家Farahat畢業于本市的太平洋藝術學院美術學士課程和三藩市藝術學院的碩士課程，這次他所創作的藝術牆的概念包括了巴勒斯坦詩人馬哈茂德達偉旭的一首關於向日葵生長的壁畫，

Farahat表示，他有一個忠於藝術，教育和活躍於社區的藝術團隊，也為之前所發生的暴力事件感到痛心。在接下來的幾個月中，這團隊不僅會創造出一個美麗的紀念車站，也會融合種族的理念，鼓勵大家瞭解並跨越分歧，慶祝波特蘭這座擁有豐富多元文化的城市，並以此紀念牆來展示出波特蘭人在經歷暴力事件所帶來的傷害和痛心時激情的愛心。

Trimet亦還計畫安裝一個3呎x5呎的牌匾，並將於5月26日暴力襲擊一周年紀念日揭幕。

2017年5月26日，一名納粹男子在波特蘭輕鐵MAX列車上對包括一名穆斯林在內的兩名年輕女子口出惡言，並持刀刺死兩名上前阻止的正義路人，另有三人受傷，所幸並無生病危險。有前科的兇險將以加重謀殺罪名逮捕，並與2019年開庭審理。至於兩名挺身而出卻命喪刀下的男子，則被喻為城市英雄。