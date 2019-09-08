輕鐵乘客注意　未來兩週所有輕鐵線均受影響

（本報綜述）由於輕鐵改善工程從8月4日週日至8月17日週六在Lloyd Center/NE 11th Ave輕鐵站和Interstate/Rose Quarter輕鐵站之間施工，在這段時間，所有穿越這兩個輕鐵站的MAX路線均受影響。

TriMet指出，所有行車時間表都會改變，並且列車也會相對減少。 TriMet鼓勵乘客做好延誤的心理準備或改乘其他交通工具，比如公共汽車或有軌電車。在施工期間，無論是紅線，藍線，還是綠線列車都不會在未來兩週的時間內經過Lloyd Center/NE 11th Ave輕鐵站和Interstate/Rose Quarter輕鐵站。

工程期間，工作人員將在Rose Quarter區域升級道岔和特殊軌道，以及用更耐用的軌道替換磨損的彎曲軌道。工作人員還將在9街和11街之間的東北霍拉迪街(East Holladay Street)上取出一條很少用的道岔和相關的軌道，並鋪設直通車軌道。

TriMet稱，施工項目將提高MAX系統的可靠性，保持列車準時運行，並使乘客坐得更平穩。

以下是TriMet給乘客的五個提示應對施工期間的不便：

1．在出發前訪問網站trimet.org/alerts/lloyd/index.htm，了解未來兩週MAX的詳細調整信息。

2．訪問網站trimet.org/#/planner/form/，查看列車的運行時間表，提前30到45分鐘出發。

3．改乘其他交通工具，如公共汽車，有軌電車，滑板車，拼車，步行，如果可能的話，在家工作。

4．訪問網站https://trimet.org/alerts/lloyd/index.htm，在關閉的輕鐵站附近選乘穿梭巴士。

5．工程需要近兩個星期的時間，請保持耐心。

一個好消息是，在輕鐵改善工程期間，為方便市民，共享自行車和共享滑板車公司紛紛推出優惠。如Biketown給新用戶提供7.5美元減免(代碼TRIMET19)以前現有用戶2.5美元減免(代碼MAX19)，Lime提供10次免費解鎖(代碼LIME2MAX)，Spin和Bolt均提花5美元減免(代碼分別是SPINMAX和gobyBolt)。