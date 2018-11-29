車輛阻礙落葉清理將領鉅額罰款單

(本報綜合)市政府早已開始在52個落葉區內收拾落葉。由于在清理落葉時，人們沒有按規定將他們的汽車和其他障礙物從街道上移走，增加了清理落葉的難度，因此市運輸局再次發出警告，若不提前移走車輛，將收到鉅額罰款單！

一般情況下，除了街邊上自然堆積的落葉，市民也會自發把自家門前的落葉堆到街邊，以方便工作人員的清理。運輸局也有在顯眼位置放置警告牌提醒有車人士。政府工作人員稱，阻礙落葉清理的車輛將面臨201美元的拖車罰款和每天27美元的車輛扣押款。

運輸局又稱，截至11月26日下午2時半，已經有42輛汽車因阻礙落葉清理而被拖走。

掃描以下二維碼可查看落葉清理的區域範圍：

其中，區域NW 2、NW 3、NW 4、NW 6、NW 7、NW 8、NW 9、SW 1和SW 2是實施停車限制或強制執行停車限制的。居住在這些區域的居民必需在落葉清理日的早上6點前將他們的車輛開到其他地方，以免收到罰款單。運輸局還提醒，下個星期一，即12月3日是NW6和NW8的落葉清理日，居民不要忘記開走他們的車輛。

以下為52個落葉清理區的清理時間表：

據了解，今年10月開始，運輸局不再向52個落葉清理區收取15至60美元落葉清理費，但他們并沒有取消對阻礙落葉清理的車輛開罰款單。